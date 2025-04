Michael Malone fait ses adieux aux Denver Nuggets

Il y a moins d’une semaine, Michael Malone prenait la porte des Denver Nuggets en même temps que Calvin Booth, le GM de la franchise. Cinq jours plus tard, le désormais ex-coach de Nikola Jokic fait ses adieux à l’équipe qu’il a coachée pendant les dix dernières années, dans une lettre pleine d’émotion.

C’était la grosse surprise de cette fin de saison régulière. Lui qui faisait partie des meubles dans le Colorado – Michael Malone – s’est finalement fait renvoyer du banc des Nuggets, quelques semaines seulement avant le début des Playoffs. Le choc retombé, Malone a décidé de s’adresser à son ancienne équipe et à ses fans dans une ultime lettre :

“Il y a 10 ans, on m’a offert l’incroyable opportunité de devenir le coach principal des Denver Nuggets. J’étais bien loin de me douter de l’impact que cela aurait sur la prochaine décennie de ma vie. J’aimerais montrer ma plus grande gratitude à la famille Kroenke, à tous nos formidables joueurs et à mon exceptionnel coaching staff. C’était un honneur de travailler à vos côtés jour après jour. À la Nuggets Nation, mon plus grand plaisir a été de mener et de me battre pour notre équipe chaque soir. Aider Denver à ramener son premier titre NBA est un accomplissement que je ne cesserai de chérir. Je serai éternellement reconnaissant de l’amour et du soutien que vous m’avez montrés à ma famille et moi. Denver est ma maison, et être votre coach aura été mon privilège. Merci à tous ! Michael Malone”

In Sunday’s edition of The Denver Post, Michael Malone took out a full page to thank his former players, coaching staff, ownership and Nuggets fans. pic.twitter.com/jW8f7tKLik

— Sports Illustrated (@SInow) April 13, 2025

L’émotion se ressent dans ces derniers mots adressés à la franchise qu’il a menée sur la dernière décennie. En espérant que Coach Malone trouve un nouveau foyer dès cet été.

Source texte : Denver Post via Sports Illustrated