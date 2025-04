A l’occasion du Final 6 d’EuroLeague ont été remis quelques awards 2024-25 et, plus que jamais, les Françaises trustent les plus beaux podiums. Nos héroïnes vont bien, merci pour elles.

Le basket féminin français va très, très bien.

Après une saison 2024 ponctuée par une incroyable médaille d’argent olympique à Paris, les basketteuses françaises ont profité de l’aspiration. Villeneuve D’Ascq a gagné l’EuroCup après avoir été jusqu’en finale de l’EuroLeague la saison passée, et son coach, Rachid Meziane, sera en WNBA cet été. De leur côté les filles de Bourges en réussi à rallier le Final 6 de l’EuroLeague, alors que sous le maillot bleu c’est encore plus tranquille avec 100% de victoires et un EuroBasket 2025 que nos filles aborderont en favorites. Ah oui, et il y aura une bonne dizaine de Françaises cet été en WNBA, au passage.

La meilleure manière de comprendre l’impact et la réussite des Françaises cette saison ? Les awards de l’EuroLeague, décernés en milieu de semaine et donnés pour un tiers (!) à des joueuses françaises.

Always locked in on both ends of the floor 🔒

Gabby Williams is the 2024-25 #EuroLeagueWomen Defensive Player of the Year 💛💙 pic.twitter.com/bKGmRHxNgW

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 12, 2025



Gabby Williams (Fenerbahce), meilleure défenseuse de la compétition pour la deuxième fois (après l’avoir été lors des derniers JO d’ailleurs), est accompagnée dans le meilleur cinq par Iliana Rupert, elle aussi expat en Turquie, à Mersin avec Marine Fauthoux et Marine Johannes. Gabby et Iliana ont évolué à des niveaux de MVP mais laissent au passage la GOAT Emma Meesseman gratter son troisième trophée.

The cream of the crop 🌟

Who’s your favorite among the All-#EuroLeagueWomen First Team? 🤩 pic.twitter.com/nudNZUYlCh

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 12, 2025



Dans le troisième cinq on retrouve également Pauline Astier (Bourges), Janelle Salaün (Schio) et Valériane Ayayi (Prague), le tout portant le total de joueuses tricolores à cinq, ça cause quand même pas mal.

Petite cerise sur le gâteau, ce soir la finale de l’EuroLeague opposera à Saragosse Mersin à Prague, et on aura donc une (ou trois !) Française au sommet de l’Europe avec son équipe. Match à 20h, on aura probablement d’autres chats à fouetter du côté de Los Angeles ou Denver, mais on gardera quand même un œil sur “nos” filles !