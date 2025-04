Playoffs 2025 : tous les scénarios de ce dimanche ! (Allez, café)

Hier soir a eu lieu l’avant-dernière soirée de saison régulière en NBA, et si l’on connait déjà tout du bracket à l’Est, ce n’est pas tout à fait le cas de l’autre côté des Stazounis. Fallait qu’on s’y penche, on s’y est penché.

Si vous aimez la NBA est que vous ne craigniez pas trop le mal de crâne, vous devriez adorer cette vidéo et la soirée de demain. Si ce n’est pas le cas, on se demande seulement ce que vous faites là.

Quinze matchs restants, demain soir à 19h et 21h30, et une bonne grosse douzaine de possibilités pour les places de 4 à 8 à l’Ouest. Devant c’est réglé, derrière aussi, à l’Est on l’a dit, mais alors en ce qui concerne les Nuggets, les Clippers, les Wolves, les Warriors et les Grizzlies il va encore falloir cravacher un peu pour s’éviter un bourbier de type play-in tournament et/ou Thunder au premier tour. On vous explique tout ça, et on se dit à demain ?