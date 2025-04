La nuit des Français en NBA : Rayan Rupert se montre chez les Blazers

Seulement six Français sur les parquets NBA cette nuit mais on a vu un très bon Rudy Gobert et la doublette Rupert – Sissoko aller chercher du temps de jeu aux Blazers.

Résultat de la nuit :

Pistons – Bucks : 119-125

: 119-125 Pacers – Magic : 115-129

: 115-129 Sixers – Hawks : 110-124

: 110-124 Celtics – Hornets : 130-94

– Hornets : 130-94 Knicks – Cavs : 102-108

: 102-108 Bulls – Wizards : 119-89

– Wizards : 119-89 Pelicans – Heat : 104-153

: 104-153 Mavericks – Raptors : 124-102

– Raptors : 124-102 Wolves – Nets : 117-91

– Nets : 117-91 Nuggets – Grizzlies : 117-109

– Grizzlies : 117-109 Jazz – Thunder : 111-145

: 111-145 Suns – Spurs : 117-98

– Spurs : 117-98 Blazers – Warriors : 86-103

: 86-103 Kings – Clippers : 100-101

: 100-101 Lakers – Rockets : 140-109

Zaccharie Risacher

Après avoir pris feu hier face aux Nets, Zacch’ est revenu dans ses standards de saison, sans forcer. Le jeunot aura un dernier match dimanche avant d’attaquer son premier Play-in Tournament en carrière.

LE patron de la nuit chez nos Bleus. Avec 35 points face aux Nets (qui réussissent décidément bien à nos Français), Gobzilla a égalé son record en carrière aux points. Le pivot est dans une forme incroyable à quelques jours des Playoffs.

Alexandre Sarr

S’il avait su sortir quelques belles perfs au scoring ces derniers temps, Alex Sarr a connu une nuit sans au tir face aux Bulls, finissant à 3/15 au shoot et 7 petits points.

Tidjane Salaün

Pas une grande nuit pour la jeune pépite des Hornets, qui a pris l’eau comme ses camarades du côté de Boston.

Rayan Rupert

Il aura fallu attendre la toute fin de saison mais Rayan Rupert a enfin des minutes régulières et il les exploite bien avec 15 points à 50% au shoot lors de la défaite des siens face aux Warriors. Toujours bon pour le moral.

Sidy Cissoko

Lui aussi a peu vu le terrain cette saison. Sidy a noirci la feuille avec les Blazers. Des qualités de création mais aussi pas mal de déchets avec 6 ballons perdus. On espère le revoir à l’œuvre dimanche pour finir la saison en beauté.

