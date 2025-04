Tanking et course à la Draft : les Pels ont pris 153 points, parce qu’ils le font exprès

Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, la Lottery aussi, et ce matin les Pelicans ont pris une bonne fessée, à deux jours des vacances.

Les résultats de la nuit :

Pistons – Bucks : 119-125

: 119-125 Pacers – Magic : 115-129

: 115-129 Sixers – Hawks : 110-124

: 110-124 Celtics – Hornets : 130-94

– Hornets : 130-94 Knicks – Cavs : 102-108

: 102-108 Bulls – Wizards : 119-89

– Wizards : 119-89 Pelicans – Heat : 104-153

: 104-153 Mavericks – Raptors : 124-102

– Raptors : 124-102 Wolves – Nets : 117-91

– Nets : 117-91 Nuggets – Grizzlies : 117-109

– Grizzlies : 117-109 Jazz – Thunder : 111-145

: 111-145 Suns – Spurs : 117-98

– Spurs : 117-98 Blazers – Warriors : 86-103

: 86-103 Kings – Clippers : 100-101

: 100-101 Lakers – Rockets : 140-109

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Pelicans, Jazz, Nets, Hornets, Wizards

On va pas faire la liste de toutes les équipes de bas de classement qui ont perdu avec fierté. Les bonnets d’âne de NBA finissent la saison en roue libre, avec des listes d’absents de plus en plus longues et des rosters de moins en moins connus. Courage, plus qu’une défaite à manger avant les vacances.

Mauvaise opération du jour : personne

Les affiches de la nuit prochaine :

Aucun match.

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon