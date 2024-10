Pendant qu’en NBA l’heure est encore aux réglages de la pré-saison, en WNBA la saison bat son plein et vit carrément son feu d’artifice, avec les finales se jouant actuellement entre le Lynx du Minnesota et le New York Liberty. Un partout balle au centre depuis cette nuit et une victoire du Liberty, mais c’est Minny qui a les cartouches pour terminer le travail !

Après un premier match gagné trois jours plus tôt par le Lynx, après prolongation, le Liberty de New York a eu cette fois-ci moins de difficulté à remettre la balle au centre. Enfin balle au centre pas tout à fait, puisque Napheesa Collier (16 points, 8 rebonds, 4 passes mais 7 balles perdues) et ses pineco ont désormais deux matchs à jouer à domicile pour aller offrir au Lynx un cinquième titre WNBA.

Hier soir ? Sabrina Ionescu avait démarré très fort, Breanna Stewart lui a emboité le pas avec un match de reine (21/8/5/7) alors que Betnijah Laney-Hamilton s’est chargé d’allumer des mèches de loin (4/6). Au final un très gros premier quart avec plus du tiers des points de la soirée marquée pour NY, avant de “dérouler” ou tout du moins de garder un matelas confortable tout le match, à croire que la soirée fut tranquille mais pas du tout, c’est juste qu’on est sur un champ lexical super obvious et on s’en excuse, c’est la pré-saison pour nous aussi au clavier.

La suite des évènements ? Mercredi soir au Target Center, dans une salle qui ne verra plus Karl-Anthony Towns sous un maillot des Wolves mais prête à exploser devant les exploits de Napheesa Collier, Courtney Williams et Kayla McBride !