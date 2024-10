Six matchs au menu du jour en pré-saison NBA, avec un Knicks – Wolves qui devrait donner quelques émotions à Karl-Anthony Towns. Quelques semaines après son transfert, l’intérieur va affronter son ancienne équipe pour la première fois.

Le programme du soir

21h30 : Heat – Pelicans

0h : Knicks – Wolves

0h : Kings – Blazers

1h : Celtics – Raptors

2h30 : Warriors – Pistons

2h30 : Nuggets – Suns

Karl-Anthony Towns et les Wolves, premières retrouvailles.

KAT ne le cache pas, ce match face aux Wolves dimanche soir s’annonce “très bizarre”. Après neuf saisons dans la région des Lacs, l’intérieur shooteur a été transféré à New York en échange de Julius Randle et Donte DiVincenzo. Un deal non prévu par Towns mais celui-ci n’avait pas son mot à dire dans l’opération. Bien accueilli chez les Knicks, le voilà qui doit désormais faire face à son ex et on imagine qu’il y aura une certaine émotion, même si le match a lieu au Garden et pas à Minnesota. Julius Randle de son côté ne devrait pas être en tenue. L’ailier-fort est attendu davantage la semaine prochaine pour ses débuts avec les Wolves.

Pour le reste de la soirée, on suivra le Heat face aux Pelicans d’un Zion Williamson affuté comme jamais. Dans la nuit, les Celtics devraient faire tourner face aux Raptors. Le choc entre les Nuggets et les Suns devraient valoir le détour, si les stars sont bien présentes au coup d’envoi. Les Warriors new look vont eux faire face à la jeunesse de Detroit, nouvellement coaché par J.B. Bickerstaff. Stephen Curry est incertain pour cette rencontre. Enfin, les Kings poursuivent l’intégration de DeMar DeRozan et ça sera face aux Blazers.