Preview des New York Knicks – Saison NBA 2024-25

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges.

Il y aura du choix en TTFL chez les oranges et bleus cette saison. Jalen Brunson peut vous rapporter plus de 50 points n’importe quel soir pour peu qu’il se soit levé du bon pied. Karl-Anthony Towns fait partie de ces gars capables de rentrer 10 tirs à 3-points mais aussi de prendre 18 rebonds, et Mikal Bridges sort d’une saison pénible aux Nets et aura sûrement à cœur de marquer des points auprès des fans de sa nouvelle franchise New-Yorkaise, au propre comme au figuré.

Infirmerie : le point sur les blessures

Encore une franchise dont l’état de l’infirmerie sera le facteur le plus important de la saison. Tom Thibodeau n’est pas tendre avec ses joueurs quand il s’agit de les ménager, et cela a possiblement coûté aux Knicks leur défaite en demi-finales de Conférence l’année passée. Aujourd’hui encore, la santé de Mitchell Robinson reste un sujet de doute (absent jusqu’à janvier), et l’ensemble du roster sera à surveiller puisque le coach adore faire jouer ses cadres 44 minutes trois fois par semaine. Les erreurs de la saison passée ne doivent pas être répétées, Tom Thibodeau devra justement ménager ses cadres au cours de la saison s’il veut que son mois de juin ne se déroule pas en centre de remise en forme mais plutôt en finale de conférence.

Quels objectifs cette saison ?

Il est hors de question de viser plus bas que les Finales de Conférence, mais très honnêtement, les Knicks ont ce qu’il faut pour aller jusqu’au titre. L’expérience commence à être là, l’effectif est fort alléchant, le pari Towns a belle allure et les Knicks n’ont guère de raisons de ne pas viser le top du top. Oui il sera difficile de sortir de l’Est au vu des titans qu’il faudra faire tomber, mais personne n’a plus de cœur que les New York Knicks dans toute la NBA.

Si le trio Brunson – Bridges – Towns est à son niveau et que les blessures sont clémentes avec les Knicks, on voit mal comment cette équipe new-yorkaise pourrait ne pas dépasser les 50 wins. Plus d’excuses, il faut gagner, gagner, gagner encore, et se pointer en Playoffs prêts, avec l’avantage du terrain au premier tour.

Le pronostic du rédacteur

53 victoires – 29 défaites Les Knicks rentrent plus que jamais cette saison dans leur fenêtre pour remporter le titre NBA. Le rebuild mis en place par Leon Rose a été excellent, les Bockers ont désormais toutes les pièces dont ils ont besoin pour venir concurrencer les équipes les plus coriaces de toute la NBA. Le trio de tête de l’Est doit être visé, et avec les 53 victoires qu’on pronostique, ça devrait le faire. Ce sera surtout en Playoffs qu’on attendra les New-Yorkais, aucun doute que la saison régulière sera torchée facilement sans trop d’obstacles majeurs.

