La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction la ville qui ne dort jamais aujourd’hui pour parler des New York Knicks !

#Les bons plans annoncés : Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et… Mikal Bridges ?

Pas trop de surprise sur les choix “obvious” en TTFL chez les Knicks. Après sa saison XXL, Jalen Brunson sera encore dans tous les bons coups à Big Apple. Les pourcentages peuvent parfois vaciller mais l’ancien de Villanova reste une option fiable, très très fiable. À ses côtés, on ajoute évidemment l’un des nouveaux arrivants : Karl-Anthony Towns. Le nouveau lieutenant de grand luxe de Jalen Brunson va y aller très souvent de ses 25 points / 13 rebonds, et quelques très grosses soirées vaudront le coupe d’œil. On gardera aussi un œil sur Mikal Bridges, suffisamment talentueux pour nous coller un petit 45 par-ci et par-là.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée