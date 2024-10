Salaires des New York Knicks – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les New York Knicks !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des New York Knicks

Source tableau : Sportrac

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Cette saison, les New York Knicks ont dépassé le seuil du Premier Apron avec plus de 185 millions de dollars engagés, mais restent à légère distance du Second. Pour une équipe qui vise un long parcours en Playoffs, ce n’est pas un drame. La franchise de la Big Apple a de grandes ambitions avec ce groupe.

Mieux encore, avec l’effort financier fait par Jalen Brunson, les Knicks ont leur superstar à prix accessible sur de longues années. La banque de New York ne va aller qu’en s’arrangeant.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Karl-Anthony Towns

OG Anunoby

Jalen Brunson

Mikal Bridges

Josh Hart

Mitchell Robinson

Donte DiVincenzo

Mile McBride

Tyler Kolek

Pacome Dadiet

Le nouveau trio de Villanova est verrouillé sur de longues années tout comme la nouvelle recrue, Karl-Anthony Towns. Ils feront le bonheur du Madison Square Garden ensemble et l’objectif est clair : une bague NBA.

Trois joueurs à surveiller cette saison :