Vraie belle surprise de la saison 2023-24, les Knicks ont craqué en Playoffs, plombés par une avalanche de blessures. La déception est là mais l’ambition est toujours intacte à Big Apple. Pour se donner de meilleures chances encore, la franchise a réussi à récupérer Karl-Anthony Towns, transféré contre Julius Randle et Donte DiVincenzo, ainsi que Mikal Bridges en provenance des Nets. Un autre gars de Villanova à ajouter à la colonie locale, qui vient blinder les ailes aux côtés de OG Anunoby. La seule mauvaise nouvelle à New York est le départ de Isaiah Hartenstein à OKC, mais pour le reste c’est extrêmement solide, et l’objectif est évidemment le titre NBA. La concurrence est prévenue, les Knicks sont là pour aller au bout.