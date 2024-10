Touché au pied gauche au début des camps d’entrainement, Mark Williams semblait se diriger vers un forfait pour la reprise. Mais la guérison du joueur se passe très bien et les Hornets gardent espoir de le voir en tenue pour leur premier match.

Mark Williams et les blessures, c’est malheureusement une histoire qui commence à un peu trop durer. Le pivot n’a pas été gâté pour ses deux premières saisons NBA et le début de la troisième semble confirmer cette tendance à l’infirmerie. Forfait durant toute la pré-saison, l’ancien de Duke garde espoir d’être sur le terrain pour la reprise. Selon les Hornets, le joueur est désormais débarrassé de sa chaussure de protection pour entrer dans la dernière phase de son rétablissement. Il sera de nouveau évalué avant le début de la régulière.

INJURY UPDATE: @hornets center Mark Williams has discontinued use of a walking boot on his left foot, has continued progressing in his rehab and will be reevaluated prior to the start of the regular season https://t.co/O4gEMzwXpJ

— Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) October 12, 2024

Petit espoir pour Charlotte de compter sur son pivot titulaire pour le premier match. L’important ici est vraiment de s’assurer que Williams puisse garder une bonne santé sur la durée. Qu’est-ce qu’un match ou deux contre une santé de fer ? Moqués depuis des années pour la faiblesse de leur secteur intérieur, les Hornets tiennent en Mark Williams un poste 5 capable d’assurer une bonne assise défensive tout en captant son lot de rebonds. Un vrai potentiel qui ne demande qu’à éclore, si son corps le laisse tranquille cinq minutes..

Source texte : Charlotte Hornets