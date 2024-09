Après une saison 2023-24 tronquée par les blessures, Mark Williams espérait lancer la nouvelle campagne sur de bonnes bases. C’est raté : le jeune pivot des Hornets est de retour à l’infirmerie.

C’est encore trop tôt pour qualifier Mark Williams de joueur injury prone, mais ça commence à faire beaucoup.

D’après ESPN, le 15e choix de la Draft 2022 vient de se blesser au pied gauche (tendon) et ratera ainsi l’ensemble du camp d’entraînement des Hornets, lui qui sera réévalué dans seulement deux semaines.

Williams n’a joué que 19 matchs l’an passé (blessé au dos) et 43 lors de sa saison rookie. Ça en fait des matchs ratés…

Super ça, les Hornets doivent être contents. Même pas démarré la saison que Mark Williams a déjà un pépin au pied. https://t.co/0fpn0N9cm2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 28, 2024

Le plus frustrant dans tout ça, c’est que Mark Williams a montré des choses vraiment intéressantes quand il n’était pas à l’infirmerie. Le pivot de 22 ans tourne à 10 points (64% au tir), 8 rebonds et 1 contre de moyenne dans sa jeune carrière, en à peine 21,5 minutes de jeu par match. Une belle productivité, une belle activité, de quoi faire de lui un potentiel pilier de la reconstruction des Hornets.

Mais pour l’instant, on en reste donc au stade du potentiel, même si on peut espérer un retour vers le début de la saison régulière fin octobre. En tout cas, sa préparation est d’ores et déjà tronquée…

__________

Source texte : ESPN