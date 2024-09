Jeune pivot plein de talent, Mark Williams a tout pour s’imposer sur la durée dans la raquette des Charlotte Hornets. À condition bien sûr que son corps le laisse tranquille cinq minutes…

Mark Williams, le futur Rudy Gobert des Hornets ?

Il y a pire pour un sophomore que d’être associé à un quadruple Défenseur de l’année. Le compliment ne vient pas de nous mais de Gordon Hayward, qui a bien connu le Français du temps de son passage au Jazz. Il faut dire qu’entre Gobert et Williams, les points communs sont bien ciblés. Le poste bien sûr mais aussi les qualités défensives, au rebond et dans la protection de cercle. De la même façon, les deux pivots ne sont pas connus pour leur force en attaque, où ils sont limités au shoot et au scoring.

Les Hornets se satisferont très certainement d’un tel profil, eux qui courent derrière un pivot référencé depuis le départ de Dwight Howard en… 2018. Après le départ de D12, la raquette de Charlotte est devenu un terrain de jeu pour les pivots adverses. Les Frelons étaient tellement nuls à l’intérieur qu’ils sont carrément devenus un spot privilégié pour les joueurs de TTFL. Joel Embiid qui joue à Charlotte ? C’est la promesse d’un 38 points, 17 rebonds au matin.

Avec Mark Williams, les Hornets peuvent enfin espérer tenir un pilier défensif pour stabiliser un peu leur raquette. Quelqu’un qui va s’arracher sur chaque ballon et fermer les trous à l’arrière. Le faible échantillon sur les deux premières saisons est prometteur, avec notamment un record de franchise en novembre dernier face aux Wizards (15 rebonds offensifs pour un match à 21 points et 24 rebonds.)

Reste à régler le principal problème : un carnet de santé bien trop rempli..

Attention au syndrome de l’homme de verre

Personne ne remet en cause l’impact de Mark Williams, ni son potentiel élevé, mais comment réussir à bonifier ce potentiel quand on passe la plupart de son temps à l’infirmerie ? Le joueur n’a joué que 62 matchs sur ses deux premières saisons NBA. Des blessures à répétition qu’il va falloir surveiller de près, surtout que le joueur a eu des problèmes au dos durant tout l’exercice 2023-24, limité à 19 rencontres.

En forme, Mark Williams est une machine à double-double et un féroce défenseur qui ne demande qu’à renforcer la raquette de Charlotte. Reste à en être capable physiquement. Sa franchise a en tout cas pleinement confiance en son potentiel. Elle a d’ailleurs fait le choix de sélectionner Tidjane Salaün à la Draft, alors que Donovan Clingan aurait pu être une alternative logique à un Williams trop souvent blessé. De retour en forme, ce dernier devrait logiquement retrouver sa place de titulaire à la rentrée, sous les ordres du nouvellement nommé Charles Lee. L’occasion d’enfin lancer sa carrière NBA une fois pour toute et de prouver au monde qu’il est bien le big man que Charlotte attend depuis bien trop longtemps.