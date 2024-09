Numéro 2 de la Draft NBA 2023, Brandon Miller a assumé son statut en réalisant une pure saison rookie. Les belles promesses démontrées l’an passé laissent entrevoir de grandes choses pour son avenir, et il pourrait bien booster les Hornets dans leur quête de respectabilité.

Une saison calibre “Rookie de l’Année”

Vous vous rappelez quand certains se moquaient des Hornets pour avoir sélectionné Brandon Miller à la place de Scoot Henderson en deuxième choix ? Ces gens-là sont depuis portés disparus.

Pendant que le jeune meneur des Blazers galérait dans son adaptation à la NBA, Miller a cartonné sous le maillot de Charlotte : 17,3 points, 4,3 rebonds, 2,4 passes, 0,9 steal, le tout à 44% au tir dont un solide 37,3% à 3-points et presque 83% aux lancers-francs. Une très belle production qui aurait pu lui permettre d’être Rookie de l’Année si Victor Wembanyama (et Chet Holmgren) n’était pas de ce monde.

The best of February Eastern Conference @Kia Rookie of the Month Brandon Miller! #KiaROTM

20.5 PPG | 4.5 RPG | 1.8 SPG | 37.4 3P% pic.twitter.com/s1irCayUmG

— NBA (@NBA) March 4, 2024

Malgré les mauvais résultats collectifs des Hornets et les nouveaux soucis de blessure de LaMelo Ball, Brandon Miller a réussi à faire sourire les fans de Charlotte. Et ça c’est un exploit. Ses perfs et ses highlights, associés à la bande son animée par Eric Collins, ont fait de Miller l’un des jeunots les plus excitants à suivre dans toute la NBA.

“Il s’est rapidement adapté au jeu NBA. Il a montré une incroyable polyvalence, régularité. Ses stats n’ont pas arrêté d’augmenter durant l’année. Il s’est amélioré dans chaque aspect du jeu.” – Steve Clifford, coach des Hornets l’an passé

Le potentiel offensif est indiscutable, les qualités athlétiques sont très sérieuses, et l’adresse au shoot extérieur très prometteuse. Donnant un aperçu du joueur two-way qu’il peut devenir, Brandon Miller a en plus fait preuve d’une belle maturité pour un gamin de 21 ans évoluant dans sa saison rookie. Et la montée en puissance observée au cours de cette dernière n’a fait qu’augmenter les attentes pour sa campagne sophomore.

Les challenges d’une saison sophomore

Les attentes autour de Brandon Miller n’ont jamais été aussi hautes, à juste titre après la superbe saison rookie du bonhomme. Quand vous avez 21 ans à peine et autant de talent que le jeune ailier des Hornets, une progression naturelle est attendue. Ce n’est pas un hasard si les sophomores sont généralement laissés de côté dans la course au titre de Most Improved Player : en tant que joueur de deuxième année, vous êtes censé devenir un meilleur joueur.

Néanmoins, l’ascension d’un jeune joueur – aussi talentueux soit-il – n’est pas toujours automatique.

Oui, Brandon Miller a pu prendre ses marques, s’adapter au rythme NBA, prendre de la confiance et se rendre compte des exigences de la Grande Ligue. Mais dans le même temps, il y a 29 autres franchises qui ont fait connaissance avec lui. Les staffs adverses ont noté ses tendances, ses points forts et ses points faibles, et il va désormais se retrouver sur le scouting report de chaque adversaire. Maintenant qu’il a réalisé une grosse saison, il sera beaucoup plus visé par les défenses et l’effet de surprise ne marchera plus. Tout ça pour dire que le plus dur ne fait que commencer pour Miller.

Pour essayer d’éviter un “sophomore slump“, Brandon Miller a répété ses gammes en Summer League et a pris quelques kilos de muscle afin de gagner en puissance. Il a aussi eu la chance de faire partie de la Select Team lors de la préparation de Team USA pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Toujours une expérience enrichissante. Enfin, il peut aussi compter sur son GOAT perso Paul George, avec qui il devait s’entraîner cet été.

“À ce stade de ma carrière, j’apprécie de jouer le rôle de mentor et aider la nouvelle génération. Utilise-moi comme une ressource, je suis là pour ça, je veux t’aider à chaque étape, dès que tu en as besoin, pour faciliter ton parcours.” – Paul George à Brandon Miller

PG-13 n’avait pas connu une saison rookie du niveau de Miller à l’époque des Pacers, mais il a ensuite gravi les échelons un à un pour devenir une vraie star après trois – quatre ans en NBA. C’est cette trajectoire dont veut s’inspirer Brandon.

How PG became Brandon Miller's GOAT 👀🐐

The @brandmillerr episode is PREMIERING NOW: https://t.co/RxkFg6IHPx pic.twitter.com/StHZ75bk2r

— Podcast P with Paul George (@PodcastPShow) July 17, 2023

Brandon Miller, le facteur X de la saison des Hornets

Selon la trajectoire que prendra la saison II de Brandon Miller, l’année des Hornets pourrait être bien différente. Cette dernière dépendra avant tout de la durabilité du meneur star LaMelo Ball mais Miller est celui qui peut permettre d’augmenter le plafond de la franchise de Charlotte.

S’il confirme sa campagne rookie et franchit rapidement un cap supplémentaire, les Frelons pourraient piquer bien plus que prévu. Dans le cas contraire par contre, le projet de reconstruction des Hornets prendra forcément plus de temps pour décoller.

La manière dont Brandon Miller s’adaptera aux différents changements qui caractérisent les Hornets risque aussi de déterminer le scénario de sa saison. Un nouveau coach – Charles Lee – est arrivé, et LaMelo devrait retrouver les clés du camion à la seconde où il remet les pieds sur le parquet. Si le retour de blessure de Ball devrait offrir de très belles opportunités offensives à Miller, ça veut dire aussi qu’il aura sûrement moins la gonfle dans les mains, et qu’il devra donc se montrer efficace dans le jeu sans ballon. Il en est capable mais ce n’est jamais évident pour un jeunot de changer de rôle.

Brandon Miller avec LaMelo Ball : 14,6 points, 4,2 rebonds et 2,0 passes de moyenne (19 matchs), usage rate de 19,6

14,6 points, 4,2 rebonds et 2,0 passes de moyenne (19 matchs), usage rate de 19,6 Brandon Miller sans LaMelo Ball : 18,2 points, 4,3 rebonds et 2,5 passes de moyenne (55 matchs), usage rate de 25,6

Malgré les challenges qui l’attendent, il est clair que Brandon Miller a faim. Il veut progresser, il veut grandir, il veut montrer du leadership, et surtout il veut impacter positivement les Hornets pour les aider à retrouver le droit chemin.

“Je pense qu’on sera une équipe de Playoffs.”

Vous l’avez compris, le gamin n’a pas froid aux yeux.