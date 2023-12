Gordon Hayward a joué avec Rudy Gobert lors de ses plus jeunes années en carrière et désormais, il voit un autre pivot défensif se développer à ses côtés : Mark Williams. L’ailier s’est montré très élogieux à l’égard de son coéquipier en le comparant au triple Défenseur de l’Année.

Les Hornets ont remporté seulement six de leurs 18 matchs cette saison, ils sont douzièmes à l’Est, viennent de voir LaMelo Ball se blesser pour plusieurs semaines et pourtant il y a certaines bonnes nouvelles à Charlotte. Brandon Miller fait une saison rookie sérieuse, Gordon Hayward n’est pas blessé mais surtout Mark Williams se développe bien.

Depuis plusieurs saisons, les Hornets étaient habitués à se faire démolir (et encore on reste poli) dans la raquette. Désormais, c’est moins le cas et ce grâce au jeune pivot de 21 ans.

Mark Williams tourne depuis le début de la saison à 13,2 points, 10,1 rebonds et 1,0 block de moyenne. Son récent match contre les Wizards (21 points et 24 rebonds) a marqué les esprits, mais c’est surtout sa régularité et son sens du jeu en défense qui impressionnent les observateurs. Dont Gordon Hayward.

“Il s’améliore vraiment, il a un super instinct” a déclaré l’ancien des Celtics à HoopsHype. “À Utah, vous pouviez voir la même chose avec Rudy Gobert. Au début, il était jeune et gentil, un petit peu comme Bambi sur le terrain, mais vous ne pouvez pas apprendre cet instinct défensif qui fait qu’ils ont le bon timing, savent quand il faut jouer au chat et à la souris. Offensivement, il a de bonnes mains et il attrape tout. Il va encore s’améliorer et a une marge de progression mais je pense qu’il a déjà passé une étape et qu’il a un superbe avenir.”

Pour rappel, Hayward et Gobert ont joué ensemble pendant quatre saisons et l’ancien de Butler a assisté aux premières années du Français dans la Ligue ainsi qu’à son éclosion. Il sait donc de quoi il parle au moment de dresser cette comparaison. Un beau compliment pour Williams et un motif d’espoir pour les fans des Hornets qui pourraient bien tenir leur pivot pour les dix prochaines années.

Il sera néanmoins intéressant de voir comment Mark Williams va s’adapter à l’absence prolongée de LaMelo Ball, qui était son principal fournisseur de ballons. Premier élément de réponse ce mercredi avec le déplacement de Charlotte à Chicago.

Source texte : HoopsHype