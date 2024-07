Peu utilisé à San Antonio, Devonte Graham a été envoyé par les Spurs du côté des Hornets, son ancienne franchise, où il devrait être coupé..

Qu’il semble loin le temps où on s’emballait sur le potentiel de Devonte Graham. En 2020, Graham sortait pourtant d’une saison à 18 points de moyenne en tant que sophomore. Il n’aura jamais confirmé son potentiel, que ce soit à Charlotte, New Orleans et plus récemment à San Antonio, où il a peu joué cette saison (23 matchs, 13 minutes en moyenne).

Les fans des Spurs ne vont donc pas pleurer longtemps à l’idée de voir partir Graham aux Hornets. San Antonio ajoute un second tour de Draft dans la balance et en échange Charlotte n’envoie.. rien. Enfin, pas tout à fait puisque San Antonio pourra utiliser une trade exception correspondant au salaire de Graham dans un autre deal. On parle quand même de 12 millions de dollars.

The San Antonio Spurs are trading guard Devonte Graham and a second-round pick to the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. The Hornets will waive Graham, allowing him to become a free agent. pic.twitter.com/khvOdlyrDy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2024

Cette flexibilité pourrait être vite utile aux Spurs puisqu’on associe les éperons aux négociations en cours entre les Kings et les Bulls dans le dossier DeMar DeRozan. San Antonio pourrait notamment jouer le rôle de facilitateur en récupérant un gros contrat en provenance de Sacramento.

Pour Devonte Graham, ce retour aux sources à Charlotte aurait pu être l’occasion de se relancer mais selon le Woj, les Hornets ne veulent pas récupérer leur ancien protégé, sans doute un peu vieux (29 ans) pour le nouveau projet lancé en Caroline du Nord. Il sera coupé et pourra aller vendre ses services ailleurs.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN