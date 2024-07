Davis Bertans coupé par les Hornets.. en plein match du TQO !

Les Hornets ont profité du contrat non garanti de Davis Bertans pour faire des économies. Le Letton a été coupé alors qu’il disputait aujourd’hui un match capital avec son pays dans la course aux JO.

Une bonne et une moins bonne nouvelle pour Davis Bertans. La bonne ? La Lettonie a facilement battu le Cameroun (avec 12 points de Bertans) et le pays balte est à un match de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. La moins bonne ? Son contrat aux Hornets vient d’être résilié.

Il faut dire que Davis Bertans n’a pas vraiment marqué les esprits ces derniers mois entre le Thunder et les Hornets. En Caroline du Nord, il tournait 9 points de moyenne en 21 minutes. Pas de quoi pousser les dirigeants des Frelons à lui payer les 16 millions de son contrat pour 2024-25. Heureusement pour eux, seuls 5 millions étaient pleinement garantis et Charlotte va donc faire une belle économie avec un joueur qui n’entrait pas dans les plans de la franchise.

The Charlotte Hornets are waiving Davis Bertans, sources tell @TheAthletic @Stadium. Bertans, an eight-year NBA veteran, shot 38 percent from 3-point land last season. He had a partial guarantee on his Hornets deal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2024

Reste à savoir où Davis Bertans va rebondir désormais. Ses qualités de shooteur (presque 40% à 3-points en carrière) devraient lui permettre d’aller appâter une franchise NBA, à moins que le joueur de 31 ans n’opte pour un retour en Europe, où il aurait sans doute un rôle bien plus important.

Davis Bertans avait réalisé sa meilleure saison en NBA en 2020, tournant à 15 points de moyenne et 42% de loin avec les Wizards. De quoi signer un deal rondelet dans la foulée avant de totalement disparaitre. Son adresse inconstante et sa faiblesse défensive l’ont vite envoyé sur le banc, que ce soit à Washington, Dallas, OKC ou encore Charlotte.

Actuellement avec la sélection lettone, Bertans pourrait profiter de cette fenêtre internationale et des JO pour rebooster sa cote sur le marché.

Source texte : The Athletic