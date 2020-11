Officiel : Davis Bertans prolonge aux Wizards pour 80 millions sur 5 ans, cette fois comptez sur lui pour la prochaine bulle

Priorité ultime de cette Free Agency 2020 pour les Wizards, Davis Bertans reste à la Maison Blanche pour 80 millions sur 5 ans. Une phrase qui vous aurait valu un aller simple pour l’asile il y a deux ans.

Il avait décidé de ne pas aller dans la bulle pour préparer les négociations au calme sans risque de se blesser avant de signer le contrat le plus important de sa carrière. Même si cela pose un problème à Evan Fournier sur le plan moral, le Letton est resté droit dans ses bottes et peut aujourd’hui sabrer le champagne. Passé de role player discret chez les Spurs à sixième homme aux Wizards, le rouquin s’est surtout imposé comme l’un des meilleurs snipers du circuit NBA avec 42,4% de réussite de la buvette pour 8,7 tentatives de moyenne par match cette saison. Autant dire qu’à son poste et avec 2,08 m sous la toise, ils ne sont pas nombreux à pouvoir venir le chercher dans ce secteur. En attendant de savoir s’il deviendra titulaire sous les ordres de Scott Brooks pour former un big three avec John Wall (ou son successeur) et Bradley Beal à la rentrée, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé le deuxième jackpot de la nuit pour le frère de Dairis à ne surtout pas confondre avec Daenerys de GoT.

Free agent forward Davis Bertans has agreed to a 5-year, $80M deal to return to the Washington Wizards, his agent @ArtursKalnitis tells ESPN. Deal includes an ETO after fourth year. One of biggest deals ever for a European-based agent in NBA. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Premier constat, avec tout le respect que l’on doit à Davis Bertans, c’est un sacré pari de filer 16 millions par an à un ancien deuxième tour de Draft avec 32 petites titularisations en carrière. Mais le GM des Wizards, Tommy Sheppard, semble avoir les idées claires et s’était juré de ne pas laisser partir son nouveau crack en provenance du Vieux Continent cet été. Avec la sélection de Deni Avdija à la Draft et Rui Hachimura récupéré l’année dernière, ou encore Isaac Bonga et Mo Wagner, Washington s’impose comme l’une des franchises les plus internationales de la Ligue. Mais après deux saisons compliquées marquées par l’absence de John Wall, l’espoir de retrouver une équipe compétitive dans la capitale dès la saison prochaine est de nouveau permis. En attendant un éventuel trade qui pourrait rebattre les cartes, les Sorciers présentent assez de garanties pour prétendre au Top 8 à l’Est et même un petit peu mieux. La prolongation de Davis Bertans et ses 15,4 points et 4,5 rebonds de moyenne pour une moitié de décennie va également dans ce sens.

Le gros dossier de l’intersaison est géré pour les Wizards qui n’ont pas hésité une seule seconde à sortir une grosse valise de dollars pour que personne ne bouge. Un cinq Wall-Beal-Avdija-Hachimura-Bryant avec Davis Bertans en sortie banc a déjà une sacrée gueule, marquant enfin le retour dans le game de The District en NBA !

Source texte : ESPN