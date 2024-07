Habituée à marquer l’histoire sur les parquets, la joueuse phénomène Caitlin Clark vient d’ajouter un nouvel accomplissement à son CV. Elle a réalisé ce samedi un triple-double historique avec le Fever.

19 points, 12 rebonds et 13 passes décisives en 38 minutes.

Cette ligne de stats, réalisée par Caitlin Clark ce samedi 6 juillet 2024, est tout simplement historique. Jamais une rookie n’avait réalisé un triple-double dans l’histoire de la WNBA. Et jamais on n’avait vu une joueuse de l’Indiana Fever sortir une telle performance.

Caitlin Clark becomes the first rookie in WNBA history to record a triple-double with 15 PTS, 10 REB, and 10 AST 3 minutes into the 4Q vs. the New York Liberty 🙌

Clark is also the first player in Indiana’s franchise history to record a triple-double #WelcometotheW pic.twitter.com/eJaL10uRws

— WNBA (@WNBA) July 6, 2024

C’est sur un rebond défensif, avec un peu plus de 7 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps, que Caitlin Clark a officialisé son triple-double. Tout ça dans un match face au New York Liberty de Sabrina Ionescu et Breanna Stewart s’il vous plaît. Et avec la victoire en prime, 83-78.

Il y a une semaine, Caitlin Clark était passée à un petit rebond d’un premier triple-double face à Phoenix (15 points, 9 rebonds, 12 passes), et avait plusieurs fois flirté avec le TD lors de précédents matchs. Mais ça y est, elle l’a fait désormais, faisant étalage un peu plus de sa polyvalence au plus haut niveau.

Avec Angel Reese, également en mode record en ce moment, Clark symbolise la nouvelle vague prête à emporter le basket WNBA. Pas pour rien que les deux rookies ont déjà été sélectionnées parmi les All-Stars de la ligue féminine.

Source texte : WNBA, ESPN

Another look at Caitlin Clark's rebound that made history!

✅ 1st rookie in WNBA history to record a triple-double

✅ 1st player in Indiana Fever history to record a triple-double pic.twitter.com/SzKRpyC5FV

— WNBA (@WNBA) July 6, 2024

Caitlin Clark today

19 points

12 rebounds

13 assists

Fever beat the #1 seed Liberty

THE FIRST TRIPLE DOUBLE BY A ROOKIE IN WNBA HISTORY 🔥📈 pic.twitter.com/K9sU1XmbZj

— WNBA Rookie Watch (@WNBARookieWatch) July 6, 2024