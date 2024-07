Faisant partie des nouvelles figures de la WNBA, la rookie Angel Reese continue d’enchaîner les grosses performances. Elle a même battu son record au scoring cette nuit face à Seattle, tout en prolongeant sa magnifique série de double-double.

27 points (8/13 au tir, 2/2 à 3-points !), 10 rebonds, 2 passes, 2 contres. Un 12e double-double de suite. Et surtout la victoire pour le Chicago Sky.

La soirée aurait difficilement pu mieux se dérouler pour Angel Reese.

L’ancienne star de LSU, sélectionnée avec le 7e choix de la Draft WNBA 2024 et récemment nommée All-Star, poursuit ainsi sa formidable campagne. Une première saison où elle se permet carrément d’établir de nouveaux records WNBA.

ANGEL REESE TONIGHT🔥🎯

• 27 POINTS (CAREER-HIGH)

• 10 REBOUNDS

• 2/2 THREE POINTERS

• 61% FG

pic.twitter.com/OdFEizkXFi

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 6, 2024

Avec ses 12 double-doubles consécutifs, Angel Reese détient en effet le record WNBA du plus grand nombre de matchs consécutifs en DD sur une seule et même saison. Elle vient également d’égaler le record de la grande Candace Parker, qui en avait aussi enchaîné 12 mais sur deux saisons.

Reese tentera de réaliser un 13e double-double dans la nuit de dimanche à lundi, toujours à Seattle.

Source texte : ESPN

Angel Reese joins Candace Parker as the only players to record 12 straight double-doubles in WNBA history 👏 pic.twitter.com/y0wNptnLCR

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2024