Jusqu’ici, l’armada de Team USA n’était qu’une liste de 12 des meilleurs joueurs du monde. Désormais, elle est réelle. Le groupe américain vient en effet de se réunir à Las Vegas pour entamer sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Asseyez-vous, fermez les yeux, et imaginez LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Edwards, Joel Embiid, Kawhi Leonard, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Davis et Jayson Tatum dans une seule et même pièce pour préparer les JO.

Cette image, qui semble relever du fantasme, est bien une réalité depuis cette nuit.

LeBron, KD, Steph, Ant, Embiid, Jrue, Bam, Booker, Hali, AD…

C'est donc bien réel. 😱🇺🇸pic.twitter.com/jvJ2D118Bn

La scène se passe dans un hôtel bien sympathique de Las Vegas, où Team USA va démarrer sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. LeBron, Steph, KD et Cie ont pris le temps de se checker, d’essayer leurs nouveaux maillots et de s’installer avant d’entamer leur mission “destruction”.

Les 12 Avengers, bien décidés à ramener l’or à la maison, vont s’entraîner pour la première fois ensemble ce samedi. Entrainement qui marquera le début d’un minicamp prévu sur quatre jours, suivi d’un premier match test contre le Canada mercredi.

C’est évidemment l’occasion pour cette nouvelle dream team de bosser les automatismes, prendre un peu de bon temps et surtout monter progressivement en puissance.

Après l’étape Vegas, Team USA fera escale à Abu Dhabi pour deux autres matchs (Australie le 15 juillet, Serbie le 17), puis Londres (match contre le Soudan du Sud le 20 juillet, contre l’Allemagne le 22), tout ça avant d’arriver sur le sol français du côté de Tourcoing !