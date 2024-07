A quelques jours du début des différentes Summer League, les franchises dévoilent peu à peu leurs rosters pour ces fameuses ligues d’été, et notamment pour la Summer League de Las Vegas, THE event de juillet (ou presque). Cette fois, ce sont les Portland Trail Blazers qui révèlent leur équipe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a de la gueule.

Il y a une règle assez méconnue en NBA : souvent plus une équipe est nulle, plus son roster de Summer League est attrayant. Forcément, les meilleurs prospects prennent toujours la direction des franchises qui ont le moins performé. Cette année, les Portland Trail Blazers ne dérogent pas à la règle. Les hommes de l’Oregon étaient vraiment moyens en saison régulière, ils seront vraiment excitants à Las Vegas !

Portland Trail Blazers have announced their 2024 NBA Summer League roster pic.twitter.com/nnaSCZgcZ5

— No Ceilings (@NoCeilingsNBA) July 5, 2024

Les caméras seront braquées sur Donovan Clingan. Le septième de la dernière draft devra jouer des coudes dans la raquette et briller dans les peintures du Nevada. Son premier bras droit dans l’univers NBA sera un Français, Rayan Rupert, qui a commencé à convaincre lors de la dernière fin de saison chez les Blazers. Avec eux, Kris Murray, le frère jumeau de Keegan, et l’ailier Justin Minaya essaieront de se montrer.

Le Belge Toumani Camara et Scoot Henderson ont décidé de ne pas participer à une nouvelle Summer League et nous ne les retrouverons qu’en septembre prochain pour la présaison.

Source texte : No Ceilings