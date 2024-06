Dans les rumeurs pour se faire sélectionner en premier par les Atlanta Hawks, le géant d’UConn Donovan Clingan a finalement été choisi par les Blazers en septième position. Pivot au sens le plus strict du terme aux fondamentaux excellents et aux écrans dévastateurs, Donovan Clingan et ses 2m34 d’envergure vont venir jouer un rôle dans la reconstruction prévue dans l’Oregon. Ça va défendre le plomb à Portland !

Titan de 2m18, aux instincts défensifs presque surnaturels et au physique affûté, Donovan Clingan débarque officiellement dans la ligue. Après deux championnats NCAA remportés avec UConn et des workouts très convaincants où il a démontré un peu de range et de bonnes capacités à la passe, on savait que Donovan Clingan serait l’une des coqueluches de cette Draft NBA, le voilà sous les couleurs des Portland Trail Blazers. Equipé d’un bon toucher de balle, avec de grosses aptitudes au rebond, au contre et une mobilité latérale pas si limitée que ça pour son énorme gabarit, le grand gaillard est peut-être bien le premier d’une génération de “Wemby Stopper” ou du moins “Wemby tentons de le stopper” qui pourrait très bientôt voir le jour en NBA.

OFFICIEL, DONOVAN CLINGAN EST LE PICK N°7 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/KxhiZaAbqp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Intérieur globalement traditionnel, Clingan va venir concurrencer le profil de Deandre Ayton aux Blazers, si Portland décide de conserver le pivot des Bahamas. Il y a de la jeunesse et du talent à Portland, entre Scoot Henderson, Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Rayan Rupert et les autres, pourtant l’équipe de Portland peine à passer les paliers, et beaucoup remettent en cause le coach, Chauncey Billups. Un obstacle au développement de Clingan ? Quoi qu’il en soit, Donovan va devoir s’habituer à la transition entre une équipe qui ne perd pas, et une franchise NBA qui risque d’enchaîner pas mal de défaites. Avec son scoring efficace et ses bonnes mains, Clingan va quoi qu’il arrive redynamiser le secteur intérieur de Portland qui a également bien besoin de sa défense rugueuse. Un nouveau cap de débloqué pour Portland ce soir ? Et pourquoi pas ?

Quelques highlights de Donovan Clingan :pic.twitter.com/VYXE9F9v6T

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2024

C’est bon pour Donovan Clingan, accueilli par les Blazers. Portland se retrouve mine de rien avec un joueur pressenti par beaucoup pour finir tout en haut de cette Draft 2024. Un ajout qu’il faudra utiliser avec justesse et intelligence pour en tirer le meilleur. On t’a à l’œil, Chauncey.