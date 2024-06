Après les sélections de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr dans le Top 2 de la Draft NBA, on attendait de voir à quelle place allait tomber le troisième prospect français Tidjane Salaün. Il est sorti plus tôt que prévu, dès la sixième place aux Hornets !

Zaccharie Risacher en 1.

Alex Sarr en 2.

Et donc Tidjane Salaün en 6.

Initialement projeté comme un lottery pick dans le range 10 à 14, Salaün a été sélectionné en numéro 6 par les Charlotte Hornets, accentuant ainsi un peu plus la vague bleu-blanc-rouge qui caractérise cette Draft NBA 2024.

https://t.co/3ACYlc1Cep pic.twitter.com/cKqHekaFsT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Il a fallu attendre 2007, avec Joakim Noah, pour voir un Français être sélectionné dans le Top 10 de la Draft NBA. 17 ans plus tard, on a donc trois Frenchies aux six premières places. TROIS FRENCHIES AUX SIX PREMIERES PLACES ! Il faut bien s’en rendre compte.

C’est tout simplement historique pour le basket français. Et c’est surtout la première fois que trois joueurs internationaux provenant d’un même pays sont sélectionnés dans le Top 10 d’une Draft.

Pas de doute, le basket français a de très beaux jours devant lui !