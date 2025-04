Et une dernière défaite pour la route ! Après le derby de New York de dimanche soir, c’est l’heure de partir en vacances pour les Nets ! En pleine reconstruction, Brooklyn n’a rien joué cette saison, et c’était attendu. Le projet reste néanmoins flou malgré une grosse enveloppe à dépenser cet été.

Malgré un début de saison intéressant, les Nets sont vite rentrés dans le rang à l’Est. Le départ de vétérans comme Dennis Schröder et Dorian Finney-Smith étaient attendus, mais Sean Marks n’a pas obtenu des contreparties folles en échange.

Cam Johnson n’a lui pas trouvé preneur et il reste la principale tête d’affiche au Barclays Center, aux côtés d’un Cam Thomas toujours aussi facile au scoring mais qui a squatté l’infirmerie les trois quarts de la saison. Au rayon des bonnes nouvelles, Ben Simmons a enfin fait ses valises. D’Angelo Russell est lui de retour à Big Apple.

Pas vraiment de quoi enflammer les foules, dans une saison qui s’est finie logiquement en roue libre, et où la franchise n’a pas pu faire mieux qu’un bilan de 26 victoires pour 56 défaites.

Sans véritable star pour porter le projet, Brooklyn avance masqué. L’équipe aura entre 50 et 60 millions à dépenser sur le marché des transferts cet été, pas comme toi, ni comme moi. Reste que la cuvée 2025 de la Free Agency n’est pas la plus impressionnante, au contraire de celles de 2026 et 2027. Les Nets doivent aussi décider du futur de Cam Thomas, Day’Ron Sharpe et D’Angelo Russell, qui testeront le marché cet été. Il sera intéressant de voir les prochaines décisions de Sean Marks, pour enfin faire redécoller le projet de la franchise…