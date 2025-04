NBA Top 10 : Yuki Kawamura a lâché une des passes de l’année !

Dernier Top 10 de l’année avec des mecs qu’on ne connait pas vraiment, la base, et un petit meneur de jeu qu’on espère voir plus souvent la saison prochaine. Allez, envoyez le Top 10 et on ferme la boutique !

Tidjane Salaün contré par Luke Kornet, disons que ça nous aura au moins permis de parler de Tidjane Salaün.

La violence du dunk d’Alperen Sengun, c’est probablement parce qu’il n’avait pas envie ni besoin de jouer ce match.

Alex Sarr a vu passer un mousquetaire en plein vol.

C’est pas Mike Tyson, c’est pas Jalen Green, c’est pas Mike Green, c’est Jalen Tyson.

Sidy Cissoko dans le dernier Top 10 de l’année, ça reflète pas vraiment sa saison mais on prend !

Derrick Jones Jr. est un fêlé du bocal, épisode 512.

Bastien Fontanieu postérisé par Daniel Gafford, les vrais auront la ref.

C’est pas Kendrick Lamar, c’est pas Brad Stevens, c’est Lamar Stevens (qui venge Bastien Fontanieu)

Le génial Yuki Kawamura nous a lâché une des passes de l’année, lui c’est un vrai bonbon à voir jouer.

Les Wizards qui gagnent au buzzer le dernier soir de la saison, quel troll de l’espace.