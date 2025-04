Officiel : Kings – Mavs au premier tour du Play-in Tournament

Source image : Montage TrashTalk via League Pass

Déjà assurés de s’affronter au premier tour du Play-In Tournament, Sacramento et Dallas ont profité de cette dernière soirée de régulière pour se départager au classement. Ce sont finalement les Kings qui recevront les Mavs lors du match à élimination directe.

Ne pouvant pas rattraper les Grizzlies, les Kings et les Mavs étaient déjà assurés de finir aux 9èmes et 10èmes places à l’Ouest. Sauf que les deux équipes avaient le même bilan, avec avantage aux Kings grâce au tie-breaker, et cette dernière soirée pouvait donc encore les départager.

Avec la large défaite des Mavs à Memphis, pas besoin de se compliquer la vie pour Sacramento, et ce sont donc les Kings qui auront l’avantage de recevoir Dallas au premier tour du Play-In Tournament, le vainqueur ayant le droit d’affronter le perdant du match entre le 7e et le 8e pour un possible billet pour les Playoffs 2025.

Cette saison, les confrontations directes entre Kings et Mavs ont tourné systématiquement en faveur de Sacramento (3-0). Avec le retour de ses intérieurs et notamment Anthony Davis, Dallas peut néanmoins venir faire sa loi à Sactown.

Si jamais une de ces équipes venaient à se qualifier pour les Playoffs (en gagnant les deux matchs du coup), elles seraient opposées au Thunder au premier tour…

