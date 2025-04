La compilation annuelle des dunks de LeBron James est sortie. Mais désormais, on parle d’un homme quarantenaire et la vidéo dure plus de trois minutes. Cet homme est une erreur de la nature, mais parfois, les erreurs sont ce qu’il y a de plus beau.

Ces derniers temps, les chansons autour de LeBron James ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Encore un petit peu avant, il y avait une trend qui consistait à crier son nom, mais cette fois, c’est avec le basket-ball et rien d’autre que le Glorieux King peut devenir viral. L’ailier des Los Angeles Lakers a vu une vidéo de ses dunks cette saison prendre forme. Et alors qu’il a 40 ans et qu’aucun autre être humain de cet âge ou presque, n’est capable de toucher l’arceau, lui le matraque pendant plus de trois minutes. Sortez les popcorns, c’est impressionnant !

Every LeBron dunk from this season 🔥

YEAR 22 👑 pic.twitter.com/3jZuRzYOny

