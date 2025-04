LUNDI = TOP 10 ! Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 All-Time, avec de nouvelles thématiques et des débats bien tranchés. Aujourd’hui, on met un point d’exclamation sur cette saison régulière 2024-25, en parlant des plus grandes déceptions…!

Les Suns d’Alexinator ? Joel Embiid et Paul George ? Et que dire de l’attaque d’Orlando, ou le staff des Pelicans ? Quelles sont les plus grandes déceptions de la saison ? Clairement, il y a du choix et les arguments ne manquent pas. C’est parti pour le Top 10 de ce lundi !