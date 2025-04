Officiel : Lakers – Wolves au premier tour des Playoffs NBA !

Oh la belle série ! Au terme de l’affiche majeure de cette dernière journée de saison régulière, ce sont les Clippers qui se sont imposés chez les Warriors, et par le jeu des tiebreakers, les Lakers affronteront donc les Wolves au premier tour des Playoffs. Anthony Edwards et Rudy Gobert contre Luka Doncic et LeBron James, ça va envoyer !

Un match absolument monumental pour terminer officiellement la saison, et les affiches qui tombent enfin. Les Lakers regardaient ce Warriors – Clippers avec une attention toute particulière, puisqu’il allait déterminer leur adversaire du premier tour des Playoffs. C’est donc officiel : il faudra faire la bagarre avec les Wolves, une équipe qui peut poser pas mal de problèmes à Los Angeles.

🚨 C’EST OFFICIEL !! 🚨

LAKERS – WOLVES AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2025 !!!

😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/p1zVym9HL2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2025

Une doublette intérieure imposante avec Rudy Gobert et Julius Randle, quelques très gros défenseurs sur l’aile. Et Anthony Edwards, la star qui peut faire la différence. Les Lakers ont également de grands atouts en les personnes de LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves. Cela s’annonce serré et quoi qu’il arrive immanquable !