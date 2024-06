Si les Detroit Pistons ont encore eu le 5è choix, il ne fait aucun doute que celui-ci a été sagement utilisé, puisque c’est Ron Holland II qui vient s’ajouter à l’effectif. Un gamin rempli de potentiel arrive dans le Michigan !

Il est le premier joueur de cette cuvée à venir de la G-League Ignite, et l’un des derniers puisque ce projet va prendre fin. Ron Holland est un Piston, et nul doute qu’à 8 Mile, on espère que ce jeune avec du talent plein les phalanges contribuera à changer la culture de cette franchise, abonnée à la lose depuis plusieurs années maintenant. Athlète hors pair, défenseur ultra relou et bosseur généreux dans l’effort, son intégration devrait ravir les anciens, adeptes de la défense. De plus, RHII est l’un des plus jeunes prospects de cette cuvée à 18 ans (il en aura 19 en Juillet), ce qui laisse penser que son plafond pourrait bien être vertigineux s’il est mis dans les bonnes conditions et que son développement se fait sans encombres.

OFFICIEL, RON HOLLAND EST LE PICK Nº5 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/xsxKaJnzL3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Bien sûr, il faudra que les étoiles s’alignent, et chez ces Pistons là, ce n’est pas du tout gagné, mais la franchise a totalement raison de tenter un tel pari. Ils n’ont absolument rien à perdre, cependant, le pari vaut le coup d’être tenté, tant le potentiel de Ron Holland II est intrigant. En développant son shoot extérieur, encore en très gros chantier, il pourrait devenir un two-way player extrêmement complet et relou à défendre comme à attaquer. On est sur un cas typique de “low risk, high reward”. Voilà un joueur à suivre avec attention la saison prochaine !

Quelques highlights de Ron Holland : pic.twitter.com/V5jo2ijzzz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2024