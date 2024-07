La California Classic Summer League, ça commence aujourd’hui entre Sacramento et San Francisco. Trois grosses affiches pour bien démarrer la ligue d’été dans la nuit de samedi à dimanche, ça va se mettre sur la gueule entre Hornets, Kings, Lakers, Spurs et Team China !

22h30 : Kings – Lakers

0h30 : Warriors – Heat

2h30 : Hornets – Spurs

4h30 : Kings 2 – Team China

Maintenant que les rosters sont connus, on en a la confirmation. On va donc enfin voir Bronny James évoluer sous le maillot des Lakers en match, dès 22h30 face aux Kings (avec le Français Lucas Dufeal). Évènement attendu à travers toute la planète basket, les premiers dribbles de Bronny sous ul’niforme pourpre et or vont faire chahuter, ça c’est sûr. On aura probablement droit à quelques images marrantes de papa LeBron en tribunes en train d’applaudir, et on souhaite bonne chance aux serveurs de Twitter si le jeune James envoie un gros poster sur un pauvre membre des Kings qui passait par hasard dans la raquette au mauvais moment. A noter également que les Lakers joueront avec deux Français, Armel Traoré et Mohamed Diarra.

On vous parlerait bien de l’opposition entre la seconde équipe de Summer League des Kings et la Team China (avec Yves Pons !), mais l’autre rencontre qui va bien nous faire cliquer comme il faut, c’est plutôt le Hornets – Spurs à 23h30. Pas de Tidjane Salaün face à Sidy Cissoko, mais Brandon Miller pour nous montrer ses progrès, n’en dites pas plus on est convaincus.

Le dernier match de la soirée opposera à 0h30 le Warriors au Heat, avec peut-être un bout de Neal Sacko pour Miami.

Tidjane Salaün a signé son contrat avec les Charlotte Hornets 🐝✍️

Il s’engage pour 34,1M$ sur 4 ans, dont 15,4M$ garantis 💰pic.twitter.com/E3vmfjxBNt

— GOATOGUY (@goatoguy) July 4, 2024

Bronny James et Sidy Cissoko seront présents à la Summer League dès ce premier jour de compétition. Le retour officiel du basket nord-américain dès le début du mois de juillet, c’est pas beau ça ? 22h30 devant la télé pour les premières actions, ne soyez pas en retard !