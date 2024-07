Ce mardi, Bronny James a non seulement signé un contrat garanti avec les Lakers mais il a également participé à sa première conférence de presse officielle sous les couleurs de la franchise de Los Angeles. Ce qu’on retient ? Que Bronny jouera la California Classic Summer League dans quelques jours.

On se posait la question il y a quelques jours : “Quand Bronny James fera-t-il ses débuts avec les Lakers ?”. Désormais, on est fixés.

Bronny James and Dalton Knecht will both participate in the California Classic and the Las Vegas Summer League, according to JJ Redick

Comme l’indique Dave McMenamin d’ESPN, présent à la conférence de presse, Bronny et l’autre rookie Dalton Knecht vont tous les deux participer à la California Classic Summer League, prévue du 6 au 10 juillet. Les Lakers vont affronter les Kings (6 juillet), les Warriors (7 juillet) et le Heat (10 juillet). Les deux petits nouveaux des Lakers représenteront ensuite les couleurs Pourpre & Or lors de la Summer League de Las Vegas (début le 12 juillet). Ils ne seront pas coachés par J.J. Redick mais par Dane Johnson (coach des South Bay Lakers en G League).

Il n’y a donc plus que quelques jours à patienter avant de voir Bronny porter pour la première fois l’uniforme des Lakers. Un moment forcément à part, qui se fera sans doute sous les yeux de papa LeBron.

Quelques images de la conférence de presse de Bronny James

L’introduction officielle, avec les nouveaux maillots

Bronny James and Dalton Knecht officially introduced as Lakers 🔥 pic.twitter.com/UnRY62C3it

Objectif numéro 1 pour Bronny : apprendre

"Just having that work ethic… listening to your coaches and being coachable."

Bronny James on conversations he's had with LeBron as he starts his NBA journey 🌟 pic.twitter.com/L8rDO82ERY

Bronny James rend hommage au rappeur Juice WRLD, et portera le #9 pour lui

"Juice has been a big part of me keeping calm in some situations I've been through."

Bronny James pays homage to the late Juice WRLD by wearing the #9 for LAL 🪽 pic.twitter.com/DxMzMThEPi

J.J. Redick : “Bronny a mérité ça car il a bossé dur”

"Bronny has earned this through hard work… There's a lot to like about his game"

Head Coach JJ Redick on Bronny pic.twitter.com/gErxwOWWvi

Bronny veut retrouver la même agressivité qu’avant son épisode cardiaque

"Just going out and being aggressive, being myself, and showcasing what I was doing before my incident. Proving myself to the doubters."

Bronny James on what he's looking to achieve in Summer League. @LakersReporter pic.twitter.com/C8ArwUbbMk

LeBron était là pour écouter son fils

LeBron James watching Bronny’s introductory press conference from the back of the presser pic.twitter.com/HyzvKLoszv

