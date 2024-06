Quand Bronny James fera-t-il ses débuts avec les Lakers ?

La nuit dernière, Bronny James a été sélectionné en 55e position lors de la Draft NBA 2024 par les Los Angeles Lakers. Le fils de LeBron James pourrait faire ses débuts avec l’uniforme des Purple and Gold dès le début du mois de juillet.

Quand pourra-t-on voir Bronny James avec un maillot des Lakers sur les épaules ? Première possibilité : dans très peu de temps.

Dès le 6 juillet, les Los Angeles Lakers entrent en lice dans la California Classic Summer League, petit tournoi de quatre jours histoire de mettre les jeunes en jambe. Le programme :

6 juillet : Sacramento Kings – Los Angeles Lakers

7 juillet : Los Angeles Lakers – Golden State Warriors

10 juillet : Los Angeles Lakers – Miami Heat

Mais si Bronny James ne participe pas à ce premier tournoi, il pourrait faire ses débuts à partir du vendredi 12 juillet 2024 lors de la Summer League. Comme le veut la tradition, les franchises lancent leurs rookies, sophomores et joueurs de G League dans une compétition estivale en guise d’avant-goût de la saison régulière.

Dans un premier match qui oppose les Houston Rockets aux Los Angeles Lakers, Reed Sheppard (pick 3) et Dalton Knecht (pick 17) devraient faire leurs débuts avec leur équipe respective. Mais les regards seront sans doute tournés vers Bronny James, sélectionné par les Lakers la nuit dernière. Magic Johnson est presque déjà devant sa télé.

Congratulations to Bronny James on being drafted by the Los Angeles Lakers! This is a historic moment because LeBron and Bronny are the first father-son duo to play in the NBA at the same time and on the same team. Watching Bronny suit up for the @Lakers during Summer League in… pic.twitter.com/jGRbGiD0n6

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 27, 2024

Au-delà du lien avec LeBron James, la Summer League sera particulièrement attendue par beaucoup d’observateurs encore dubitatifs sur le niveau de Bronny James. Après un début de saison tronqué avec les Trojans, le combo-guard n’a pas vraiment donné satisfaction en NCAA. En 25 rencontres, il a affiché des moyennes de 4,8 points (36% au tir, 26% à 3-points), 2,8 rebonds et 2,1 passes.

Il faudra néanmoins attendre un peu plus avant de voir Bronny et LeBron jouer ensemble. Le 12 juillet, le King sera déjà en phase de préparation des Jeux Olympiques avec Team USA. Peut-être mettra-t-il le réveil vers 4h du matin pour ne rien rater des exploits de son fiston ? On lui propose déjà une invitation dans un Allez Café si c’est le cas.

Le début de la saison régulière 2024-25, et un potentiel moment magique entre père et fils, n’est pas prévu dans plusieurs mois. Mais d’ici là, observer Bronny James en Summer League vaudra sans doute son pesant en cacahuètes.