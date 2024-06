A trois semaines de la pause estivale, la WNBA trace sa route avec quatre matchs au programme la nuit dernière. Entre des prétendantes pour le titre de MVP ou celui de ROY, voici les plus belles performances !

A’ja Wilson encore un peu plus dans l’histoire de la WNBA

Face à un Chicago Sky en pleine forme, les Las Vegas Aces devaient sortir de leur mauvaise passe (5 défaites sur les 9 dernières rencontres) et repartir en direction des sommets de la ligue.

Mais avec A’ja Wilson dans son effectif, le basket est tout de suite plus simple. Il ne faut qu’un quart-temps à la MVP 2020 et 2022 pour envoyer 15 points, et six minutes supplémentaires pour monter à 23. Avant même la mi-temps, Wilson valide sa 20e rencontre consécutive avec 20 points minimum, nouveau record dans l’histoire de la WNBA.

Grâce à une seconde période complètement maîtrisée et une paire Kelsey Plum (21 points) – Jackie Young (22 points) diabolique d’efficacité, Las Vegas ne tremble pas et s’impose face au Sky. A’ja Wilson termine avec 31 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres en 33 minutes, quand on vous dit que le basketball est un peu trop facile. Mais si la superstar vise la statuette en fin d’année, les Aces devront continuer à… gagner des matchs.

A’ja Wilson est par ailleurs la meilleure marqueuse de la ligue avec 28 points de moyenne, c’est-à-dire plus de quatre points au-dessus de sa concurrente la plus proche. “Tu voulais m’avoir mais tu sais pas comment faire“, y’a pas moyen Aj’a.

A’ja Wilson tonight ⭐️

• 31 points

• 6 rebounds

• 10/19 FG

pic.twitter.com/0X0Mj8jRJQ

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 28, 2024

Angel Reese sur les bases d’un record All-time

Si la soirée ne s’est pas déroulée comme prévue à Chicago – voir A’ja Wilson pour les modalités – Angel Reese n’a pas terminé d’enchaîner les double-doubles. Une semaine après avoir battu le record de double-doubles consécutifs pour une rookie, Reese a de nouveau envoyé 11 rebonds pour accompagner ses 18 points. La série s’étend maintenant à 9 matchs, record pour une joueuse de seulement 22 ans.

Mais histoire de ne pas s’arrêter en si bon chemin, il ne lui manque plus que trois petites rencontres pour égaler la plus longue série de l’histoire de la ligue. Par ailleurs, A’ja Wilson (encore elle) reste meilleure rebondeuse de WNBA avec 11,3 prises par match. Mais Angel Reese pointe désormais à… 11,1. Zinzin. On connaît au moins deux candidates pour le MVP et le ROY.

ANGEL REESE IS THE YOUNGEST PLAYER IN WNBA HISTORY TO RECORD 9 STRAIGHT DOUBLE-DOUBLES 🔥

She ties Candace Parker for the most consecutive double-doubles in a single season 👏 pic.twitter.com/UbEyVZwXHR

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 28, 2024

Le Fever ne résiste pas à une immense Jewell Loyd

Coup de chaud (locution adverbiale) : période plus ou moins longue pendant laquelle quelqu’un réussit tout ce qu’il/elle entreprend. Exemple : Jewell Loyd hier soir pendant 34 minutes.

Commencer un match avec 15 points à 4/5 au tir dont 3/4 du parking, c’est toujours sympa. Mais continuer sur ce rythme toute une soirée, il faut être sacrément zinzin. La Gold Mamba du Seattle Storm l’est peut-être un peu puisqu’elle a envoyé une des plus belles performances de la saison au scoring. En 34 minutes, Jewell Loyd a envoyé 34 points à 10/15 au tir, 6/9 derrière l’arc et 8/8 depuis la ligne des lancers-francs. L’efficacité est Kevin Durantesque, l’adresse du parking Stephen Curryesque.

Indiana et Caitlin Clark (15 points, 6 rebonds, 7 passes) n’ont pas pu enrayer la machine et essuient une deuxième défaite de suite.

Jewell Loyd tonight 🔥

• 34 points

• 10/15 FG

• 6/9 from deep

pic.twitter.com/s8USIZEhc3

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 28, 2024

