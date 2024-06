Deux matchs au programme la nuit dernière en WNBA, avec une rookie qui ne s’arrête plus d’impressionner et une superstar dans un fauteuil derrière l’arc. Café dans la main gauche, résumé dans la main droite, vous êtes au bon endroit.

7 double-doubles consécutifs, Angel Reese dans l’histoire de la WNBA

Angel Reese n’a peur de rien. Mais vraiment pas.

Si vous avez jeté un coup d’œil à quelques matchs du Chicago Sky cette saison, vous avez peut-être remarqué une rookie se jeter sur des rebonds comme une affamée. Ne cherchez pas longtemps, c’était sans doute la numéro 7 de la Draft 2024. Hier soir face à Dallas, Reese a enregistré 18 rebonds dont 8 offensifs, ce qui constitue un monstrueux nouveau record en carrière. Avec 16 points (7/13), 3 passes décisives et 2 interceptions, la performance est magistrale.

Grâce à son septième double-double consécutif, Angel Reese bat même le record WNBA par une rookie, anciennement détenu par Tina Charles (6) en 2010. La numéro 5 de Chicago continue de poser les jalons d’une superbe saison grâce à une énergie, un sens du placement et une détermination bien au-dessus de la moyenne. On appelle ça un sacré talent. Angel Rizz.

SHE’S SPECIAL 🌟

Angel Reese had a record-breaking performance today for the Chicago Sky:

16 PTS (7-13 FG)

18 REB (career-high)

8 OFF REB

3 AST

2 STL

ONLY rookie to ever record 7 consecutive double-doubles#WelcometotheW pic.twitter.com/0DCg4s4uYj

— WNBA (@WNBA) June 20, 2024

Sabrina Ionescu fait la leçon aux Los Angeles Sparks

Quelques jours après avoir égalé le nombre de tirs à trois-points marqués en un seul match, le New York Liberty a continué sur le thème “bombinettes”. Bonne nouvelle, la meilleure snipeuse de la ligue avait la main chaude.

Sur un parquet WNBA, peu importe si les contests sont bons ou pas, il n’y a rien à faire quand Sabrina Ionescu est comme ça. 6/11 depuis le parking de Somerset County, 3/3 sur la ligne des lancers-francs et 11/19 au tir donnent 31 points, record personnel cette saison. On n’oublie pas 9 passes décisives et 2 interceptions pour donner un peu de variété à la soirée cinq étoiles.

Bien épaulée par Jonquel Jones (22 points, 7 rebonds, 8 passes), Sabrina n’a rien d’une apprentie quand elle joue les sorcières derrière l’arc. Le New York Liberty retrouve la victoire, la neuvième en dix rencontres, et reprend sa marche vers les sommets de la ligue.

Sabrina Ionescu tonight 🔥🍳

• 31 points

• 9 assists

• 6 THREES

pic.twitter.com/M6meNgOXfP

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 21, 2024