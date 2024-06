Seulement deux matchs au programme la nuit dernière en WNBA, mais une actualité bien chargée ! Munissez-vous de votre collation matinale, c’est parti pour le résumé du jour.

Le Mercury s’impose dans un concours de bombinettes du parking

Après avoir récupéré l’ultime rebond de la soirée, Diana Taurasi (19 points, 9 rebonds, 5 passes) laisse s’échapper un cri rageur au moment où le buzzer retentit. Le New York Liberty n’avait plus perdu depuis huit matchs, mais la légende de 42 ans est passée par là.

Les vice-championnes en titre avaient pourtant pris feu derrière l’arc. La nuit dernière, leurs 18 tirs à 3-points inscrits ont égalé un record pour une franchise WNBA. Mais en face… Phoenix était tout aussi chaud. 15 shoots primés en seulement 30 tentatives (50% de réussite), et le total donne 33 bombinettes en un seul match, nouveau record dans la ligue nord-américaine.

Mais alors que le Liberty menait de 13 points à l’entame du quatrième-quart temps, le collectif du Mercury a surfé sur la paire Griner – Taurasi pour renverser le cours de la rencontre. 30-17 dans les dix dernières minutes, les anciennes reviennent de loin mais décrochent la W.

The New York Liberty and the Phoenix Mercury combined for 33 3PM tonight, setting a new WNBA record for triples made in a game 🙌#WelcometotheW pic.twitter.com/INnUV4vMy3

— WNBA (@WNBA) June 19, 2024

Breanna Stewart a sorti le (très) grand jeu dans la défaite

28 points, 4 rebonds, 5 passes et 5 interceptions à 10/15 au tir. Que peut-on espérer faire de plus ? Un petit 4/4 à 3-points évidemment, parce que le basket c’est plus facile comme ça.

Breanna Stewart a fait honneur à sa réputation sur le parquet du Mercury. Exceptionnelle en attaque avec une adresse presque parfaite, partout en défense, la double-MVP ne pouvait malheureusement pas tout faire. Le Liberty a péché dans l’efficacité en fin de match et n’a pas pu profiter de l’un des meilleurs matchs de la saison de sa superstar.

Despite the loss, Breanna Stewart put up numbers vs. the Phoenix Mercury 🤝

28 PTS

10-15 FG

4-4 3PT

4 REB

5 AST

5 STL#WelcometotheW pic.twitter.com/NUM4DVtcC6

— WNBA (@WNBA) June 19, 2024

Le Connecticut Sun enchaîne grâce à une défense monstrueuse

Le début de saison du Sun est plutôt simple à comprendre. Quatorze matchs disputés, treize gagnés et des grands sourires en permanence. La recette magique ? Avec environ 70 points encaissés par soir, la franchise du Connecticut est de très loin la meilleure défense de WNBA.

Derrière une DiJonai Carrington aussi remuante qu’insupportable en défense – et qui pourrait même prétendre au All-Star Game – les leaders du classement ont limité Los Angeles à 70 points. Tout le monde se partage la balle en attaque, tout va bien dans le meilleur des mondes.

On note toutefois la vilaine blessure de Cameron Brink en début de rencontre pour les Sparks, qui s’inclinent pour la troisième fois consécutive.

Nai said NOPE! #BringTheHeat // @DijonaiVictoria pic.twitter.com/gMS9frEdvV

— Connecticut Sun (@ConnecticutSun) June 19, 2024

Record d’audience pour le match entre le Fever et le Sky

Les duels entre Caitlin Clark et Angel Reese ne laissent pas indifférents. Leur face à face de dimanche, remporté de justesse par le Fever, a battu un record d’audience. Avec 2,25 millions de spectateurs de moyenne, dont un pic à 3 millions, la ligue a annoncé que c’était le match WNBA le plus regardé depuis 23 ans toutes plateformes confondues. A cette époque là, ni Clark ni Reese… n’étaient nées.

Alors que les audiences sont en plein boom depuis le début de saison, l’intérêt du public américain et mondial est une fièvre qui ne cesse de grimper vers le ciel, dans l’Indiana, à Chicago et partout ailleurs.

Sky vs. Fever averaged 2.25M viewers and peaked at nearly 3M 🤯 pic.twitter.com/4eBvic1rxV

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 18, 2024