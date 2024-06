Draft NBA : Bronny James entre les Lakers et les Suns ?

À moins de dix jours de la Draft NBA, les choses commencent à se préciser. Notamment concernant Bronny James, qui a – sans surprise – de grandes chances de finir aux Lakers. Il faut néanmoins garder un œil sur les Phoenix Suns.

Alors que les principaux prospects enchaînent les workouts en vue de la Draft, Bronny James s’est récemment entraîné avec les Lakers, où évolue bien évidemment son papa LeBron James. Si l’on en croit Jonathan Givony d’ESPN, les Suns vont également tester Bronny cette semaine après un premier workout réalisé il y a trois semaines. Mais à part ces deux équipes, pas touche à Bronny !

“J’ai parlé à des équipes NBA, elles n’arrivent pas à attirer Bronny dans leur centre d’entraînement (pour un workout). En dehors des Suns, aucune équipe NBA n’a la possibilité de le tester. Les équipes NBA pensent que son agent Rich Paul ne veut pas que Bronny soit sous un two-way contract, qui sont habituellement distribués aux joueurs draftés entre le range 40 à 58 (comme Bronny, ndlr.)”

En résumé, le camp James – et en particulier l’agent Rich Paul – bloque l’accès à Bronny James pour mieux diriger ce dernier vers une destination préférentielle, entendez par là les Lakers. Le fait que les Suns soient la seule équipe en dehors de Los Angeles à avoir accès à Bronny nourrit néanmoins certaines spéculations par rapport à LeBron. Potentiellement agent libre cet été, le King envisage-t-il de rejoindre Kevin Durant, Devin Booker et Cie si son fils termine aux Suns ?

Cela fait partie des possibilités mais le scénario le plus probable, scénario qui ne surprendra personne, est celui dans lequel Bronny James est sélectionné en fin de deuxième tour par les Lakers, pour une réunion avec son père qui prolongera ensuite à Los Angeles.

“Bronny devrait tomber jusqu’à la 55e place chez les Lakers. Je ne pense pas qu’une équipe NBA voudra le sélectionner et faire avec les conséquences qui vont avec.” – Jonathan Givony

Source texte : ESPN

NBA teams have been struggling to get Bronny James into their buildings, per @DraftExpress

(h/t @ohnohedidnt24 )

pic.twitter.com/2wa0gwQ8tJ

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2024