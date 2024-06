Dans un match de la nuit entre les Los Angeles Sparks et le Connecticut Sun, Cameron Brink est restée au sol après un contact, visiblement touchée au genou gauche. La rookie a été contrainte de quitter le parquet dans le premier quart-temps.

Il y a des images que personne n’aime voir.

Après 3m40 dans le premier quart-temps, Cameron Brink tombe suite à un léger contact avec Brionna Jones. La rookie sent immédiatement le problème et boîte jusqu’au bord du terrain après avoir été relevée par ses coéquipières. Son visage est grave, déformé par la douleur, et rien n’indique que le problème est bénin.

Les images semblent montrer que sa cheville se bloque, entraînant une mauvaise rotation du genou qui se dérobe sous son poids au moment de sa décélération. Si des examens permettront d’évaluer la gravité de la blessure avec précision, l’optimisme n’est pas de mise pour la star des Sparks.

Cameron Brink was carried to the locker room after this play. pic.twitter.com/5TptEkw65a

— SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2024

Pépite de ce début de saison après sa sélection en deuxième choix de la Draft 2024 derrière Caitlin Clark, Cameron Brink se distingue par sa défense (2,4 contres de moyenne) à tout juste 22 ans. Troisième meilleure contreuse de la ligue du haut de son mètre 93, la filleule de Stephen Curry avait réalisé l’un de ses meilleurs matchs de la saison il y a trois jours avec 16 points, 7 rebonds et 2 tirs primés.

Brink avait également été sélectionnée dans la Team USA pour le basket 3×3 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. A un mois de la compétition, difficile de s’avancer concernant son état de santé mais les images peuvent laisser imaginer une absence forcée.