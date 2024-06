Enfin champion NBA après 17 saisons, Al Horford n’a pas envie de s’arrêter en si bon chemin. Le pivot de 38 ans serait chaud à l’idée de porter à nouveau le maillot des Celtics la saison prochaine.

Al Horford aurait pu se retirer au sommet, avec le Larry O’Brien Trophy dans les mains. Mais pourquoi raccrocher quand on est encore en forme et qu’on évolue dans la meilleure équipe NBA ?

Si l’on en croit le proprio des Celtics Wyc Grousbeck, qui s’est exprimé sur The Athletic, Horford a effectivement l’intention de disputer une 18e saison en 2024-25, lui qui possède encore une année de contrat avec les Celtics.

Al Horford will return to the Boston Celtics next season.

Back to defend Banner 18 🏆 pic.twitter.com/jWtO8C1GpL

— CelticsMuse (@CelticsMuse) June 18, 2024

Sans Kristaps Porzingis, blessé pendant une grande partie des Playoffs, Al Horford a répondu présent avec des moyennes de 9 points, 7 rebonds, 2 passes, presque 1 interception et 1 contre à 48% au tir dont 37% à 3-points (15 titularisations en 19 matchs). S’il ne représente pas la même menace que KP des deux côtés du terrain (à 3-points et en protection d’arceau), Horford a suffisamment contribué pour combler un peu l’absence du Letton. C’est donc aussi grâce à ce bon vieux Al que les Celtics vont accrocher cette 18e bannière.

Une 18e bannière qu’Al Horford voudra défendre avec l’ensemble de ses copains la saison prochaine. Et si le Dominicain quittait la scène sur un back-to-back historique ?

Source texte : The Athletic