J.J. Redick toujours favori pour le poste de coach chez les Lakers

Après l’échec de la piste Dan Hurley, les Los Angeles Lakers sont toujours à la recherche de leur nouveau head coach. Selon Shams Charania, J.J. Redick serait plus que jamais en pole position.

La page LinkedIn – fictive – des Los Angeles Lakers indique toujours “ouvert aux candidatures”. Ça tombe bien, J.J. Redick est plus que jamais “ready for work”.

La recherche du successeur de Darvin Ham est loin d’être un long fleuve tranquille dans la Cité des Anges, en témoignent les montagnes russes dans la piste Dan Hurley. Mais selon l’insider Shams Charania, invité dans le Pat McAfee Show, l’identité du principal candidat n’a pas changé :

“J.J. Redick s’est rendu à Los Angeles samedi et a rencontré les dirigeants des Lakers pendant plusieurs heures, Rob Pelinka et les propriétaires. On m’a dit que ses réunions de samedi étaient très impressionnantes. Toutes les caractéristiques que l’on peut voir ou imaginer chez J.J. Redick, ont brillé (…) Son statut de favori pour devenir le prochain entraîneur des Lakers n’a pas changé.”

“There isn’t an agreement as far as I know between the Lakers and JJ Redick right now..

He went into LA on Saturday and had meetings with the Lakers brass..

I’m told that the meetings were very impressive and he’s still the frontrunner to be the Lakers Head Coach” ~… pic.twitter.com/KbQsS85KxM

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 18, 2024

S’il n’y a pas d’accord à l’heure actuelle selon l’insider de The Athletic, la franchise pourrait accélérer son processus de décision. Les Lakers souhaiteraient avoir un coach en place avant la Draft NBA du 26 juin prochain, dans tout juste une semaine. J.J. Redick, candidat plébiscité, devrait être fixé dans les prochains jours.

Alors que l’ancien sniper des Clippers ou des Sixers n’a aucune expérience sur un banc NBA, Rob Pelinka pourrait lui donner les clés du camion avant de se tourner vers un été chargé.

