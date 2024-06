Klay Thompson va rejoindre l’équipe des Bahamas, pour préparer le TQO

Après avoir remporté les Jeux Olympiques en 2016 avec Team USA, Klay Thompson va aider les Bahamas à rejoindre le tournoi de basket des Jeux de Paris 2024. Rassemblée à Houston pour préparer un TQO de la dernière chance en Espagne, la sélection pourrait compter sur le joueur des Warriors pour aider sur les entraînements, puisqu’il ne devrait pas participer à la compétition.

Une petite news de Klay Thompson, toujours très en vue niveau actualité transfert puisque le quadruple champion NBA souhaite tester le marché cet été, et que le Magic – notamment – a manifesté de l’intérêt pour un recrutement du joueur. En attendant, pas le temps de s’ennuyer pour Killa Klay, puisqu’il doit se rendre à Houston pour prendre part à la préparation des Bahamas, qui disputeront le TQO d’Espagne début juillet. Né au pays des Caraïbes, Mychal Thompson (le papa de KT) est le principal lien entre les deux parties, bien que le coach soit aussi un assistant de Steve Kerr chez les Warriors. Anta, l’équipementier de Klay, est aussi celui de l’équipe des Bahamas.

Klay Thompson is set to join Team Bahamas for training camp in Houston this week, sources tell me and @anthonyVslater. He is not expected to play in Olympic qualifier. Thompson is expected to test free agency in coming weeks.

Sur place ? Klay ne devrait pas se préparer dans l’optique de participer au TQO, mais plutôt servir de conseiller et de partenaire d’entraînement. Un rôle qui sera certainement très apprécié par le staff des Bahamas, qui compte déjà parmi les joueurs plusieurs NBAers, tels Eric Gordon, Deandre Ayton et Buddy Hield.

