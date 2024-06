Les Mavericks ont goûté aux Finales NBA, mais peuvent-ils y retourner ?

Un an après avoir raté les Playoffs, les Mavericks ont connu une ascension express cette saison pour aller jusqu’aux Finales NBA. Mais était-ce un one shot ou un aperçu de quelque chose de plus grand à venir ? Dallas veut en tout cas surfer sur sa magnifique campagne pour revenir encore plus fort.

La déception était forcément de mise après la défaite du Game 5 à Boston hier, synonyme de finale perdue. Mais quand on sait d’où viennent les Mavs, ils ne peuvent qu’être satisfaits du chemin parcouru au cours des douze derniers mois. Douze mois durant lesquels Dallas a retravaillé son collectif, recruté intelligemment, tout ça pour se sublimer au meilleur moment et remporter la Conférence Ouest. Même dans les scénarios les plus optimistes, personne n’imaginait un tel parcours en début de saison ou avant la trade deadline de février dernier.

“On a balayé beaucoup de doutes cette année sur ce qu’on est capables de faire. Maintenant il faut être régulier.”

Kyrie Irving a parfaitement résumé la situation à Dallas, en conférence de presse après le Game 5 de la nuit dernière.

Les Mavericks ont posé des bases très solides sur lesquelles ils peuvent construire. À eux désormais de capitaliser pour revenir sur la plus grande scène, et espérer remporter le deuxième titre NBA dans l’histoire de la franchise.

Pour capitaliser, Dallas pourra notamment compter sur la continuité. En dehors de Derrick Jones Jr., tous les membres importants de l’équipe sont sous contrat jusqu’en 2025 minimum, et la plupart jusqu’en 2026. Cette continuité pourrait s’avérer payante sachant que l’équipe actuelle n’a évolué qu’une demi-saison ensemble. Il y a encore une marge de progression collective dans ce groupe, qui dépendra forcément de la progression individuelle de certains membres. On pense tout particulièrement au pivot rookie Dereck Lively II, auteur d’une magnifique première saison et destiné à devenir un pilier de l’équipe lors des saisons à venir. Quant à Luka Doncic (25 ans), il ne semble qu’au début de son prime.

“Je vois une opportunité pour nous de vraiment construire notre avenir positivement, avenir dans lequel on est une équipe jouant régulièrement le titre.” – Kyrie Irving

Néanmoins, on sait que dans la Conférence Ouest, continuité n’est pas toujours synonyme de succès. Le Wild Wild West est impitoyable et on peut vite se faire doubler si on se repose trop sur ses lauriers. La concurrence devrait une nouvelle fois être terrifiante la saison prochaine, alors on peut compter sur Nico Harrison – boss des opérations basket à Dallas – pour continuer à se montrer agressif au niveau du recrutement.

Avec 173 millions de dollars de masse salariale prévus sur 2024-25, la franchise texane sera juste au-dessus de la luxury tax mais peut aisément passer en dessous avec deux-trois mouvements (à voir selon la prolongation de Jones Jr.), ce qui devrait laisser à Harrison une petite marge de manœuvre pour faire parler sa magie. Les Mavericks peuvent aussi transférer deux choix de premier tour de draft (avec des pick swaps) pour une contribution immédiate s’ils le souhaitent.

En résumé : les Mavs vont dans la bonne direction, mais il va falloir faire le nécessaire pour solidifier la dynamique hyper positive qui s’est créée cette année dans le Texas. En tout cas, Luka Doncic et ses coéquipiers voient l’avenir d’un bon œil, et il y a de quoi.

“Je suis confiant par rapport à l’avenir. On a fait de bons moves, on était ensemble pour cinq mois, je suis fier de chaque joueur qui a foulé le terrain, chaque coach, tous ceux qui travaillent dans l’ombre. Bien sûr, on a perdu les Finales, mais on a réalisé une grande saison.” – Luka Doncic

Une grande saison qui va en appeler d’autres ? C’est l’objectif à Dallas.

