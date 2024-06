Les Boston Celtics sont champions NBA 2024 ! Apéro TrashTalk

La saison NBA est officiellement finie, et a couronné cette nuit son champion, vert et fier : les Celtics de Boston ! Retour sur la saison de Beantown, sur les Playoffs, la finale, tout en saluant les braves Mavericks. Allez, envoyez l’Apéro TrashTalk !

C’est officiel, ça y est, les Boston Celtics sont champions NBA 2024 ! Après avoir déroulé sur l’ensemble de la saison régulière et les Playoffs dans la Conférence Est, Jaylen Brown et ses amis ont terminé les Mavs à domicile en 5 matchs. La délivrance pour les fans et leur franchise, qui peuvent flex sur l’été à venir. Comment résumer cette saison de Boston ? Et qu’a-t-il manqué à Dallas ? Est-ce que les Celtics sont déjà armés au top pour le back to back ? Voici l’Apéro officiel, entre champagne et confettis !