La Fédération Française de Basket, par l’intermédiaire des sélectionneurs Karim Souchu (hommes) et Yann Julien (femmes) a annoncé les deux présélections de basket 3×3 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 10 garçons, 7 filles qui auront jusqu’au 8 juillet pour se montrer, date de l’annonce des sélections définitives.

Qui représentera la France en basket 3×3 au coeur de la Ville Lumière ? 10 hommes et 7 femmes ont été appelés pour participer à la préparation. Chez les messieurs, Karim Souchu (le sélectionneur) a retenu les artisans de la qualification lors du TQO de Debrecen, mais aussi ceux de celui d’Utsunomiya au Japon, où les Bleus étaient revenus bredouilles. Pour le reste, ce sont des profils évoluant en basket 5×5 qui ont été choisis. On passe un salut reconnaissant à Alex Vialaret, blessé, qui n’est pas dans le cut mais aurait pu, dû y figurer sans ce foutu bobo. Concernant les autres absents, c’est les noms d’Antoine Eïto et d’Axel Toupane qui surprennent un peu, les deux ayant déjà porté le maillot bleu et étant attendus pour ce rendez-vous.

La pré-liste de Karim Souchu (3×3 masculin) :

Alexandre Aygalenq, Léopold Cavalière, Paul Djoko, Lucas Dussoulier, Lahaou Konaté, Jules Rambaut, Franck Séguéla, Hugo Suhard, Timothé Vergiat, Raphaël Wilson.

Chez les femmes, pas de grande surprise avec la présence du carré d’As des Bleues, a.k.a Marie-Ève Paget, Laëtitia Guapo, Hortense Limouzin et Myriam Djekoundade. Yann Julien ajoute à cette composition les autres filles habituées des sélections internationales, Anna Ngo Ndjock, Marie Mané et Ève Wembanyama. Là encore, petite dédicace à Jodie Cornélie, qui est absente pour cause de blessure.

La pré-liste de Yann Julien (3×3 féminin) :

Myriam Djekoundade, Laëtitia Guapo, Hortense Limouzin, Marie Mané, Anna Ngo Ndjock, Marie-Eve Paget, Ève Wembanyama