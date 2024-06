Al Horford bagué, la fin d’une (très) longue attente

Longtemps abonné aux places d’honneur, Al Horford a enfin décroché le graal après 17 saisons dans l’élite. Le vétéran des Boston Celtics, du haut de ses 38 ans, est champion NBA.

La longue traversée du désert s’achève enfin. Après vents et marées contraires, paniers assassins de Jimmy Butler, LeBron James lancé en plein prime ou Stephen Curry dans son jardin pendant les Finales 2022, tonton Al décroche enfin une bague.

Al Horford, c’est 1078 matchs de saison régulière, 186 matchs de Playoffs, et 17 saisons depuis sa draft en 2007. Ses 186 matchs de Playoffs sans titre étaient quasiment un record dans l’histoire de la NBA. Seul le malheureux Karl Malone avait fait pire. La joie communicative du Dominicain est d’autant plus belle. Alors qu’il prend sa place sur le banc avec deux minutes à jouer dans le quatrième quart-temps, Horford savoure déjà sous les yeux de son papa.

D’autant qu’à 38 ans, Al Horford a sorti des Playoffs de patron. Pour pallier notamment les blessures de Kristaps Porzingis, le vétéran a parfaitement joué son rôle au poste 5. Il affiche 9,2 points, 7 rebonds, 2,1 passe, 0,8 interception et 0,8 contre en 19 rencontres, avec une adresse à 48% au tir et 37% de loin (cinq tentatives du parking du moyenne). Difficile de demander mieux de Big Al, exemplaire dans l’effort.

Arrivé dans le Massachusetts à l’été 2016, le pivot a réinventé son jeu – grâce au développement de son tir à trois-points – pour coller aux besoins de la franchise.

Par la même occasion, Al Horford devient le premier joueur champion NBA né en République dominicaine depuis la création de la ligue. Parce qu’autant lier l’utile, l’agréable et l’historique, tout n’est que plus beau.