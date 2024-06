Si le temps de jeu n’a pas toujours été constant depuis le début de saison WNBA, Lou Lopez Sénéchal ne cesse d’en grappiller depuis quelques jours. Hier soir, la Française a battu son record en carrière avec 7 unités en seulement 14 minutes.

Certes, les Finales NBA prenaient de la place la nuit dernière. Mais si on jetait un coup d’œil en WNBA, on ne pouvait que saliver devant un face-à-face de Françaises entre Olivia Epoupa (Lynx) et Lou Lopez Sénéchal (Wings). Malheureusement pour les fans tricolores, seule la seconde a foulé le parquet.

Malgré sa légère solitude, LLS a profité de ses petites minutes pour faire connaître son nom dans le Minnesota. 7 points marqués à 3/7 au tir dont une petite bombinette à trois-points, son shoot est toujours aussi sweet. Si vous l’aviez loupé, Sénéchal avait inscrit ses premiers points avec panache au buzzer il y a quelques jours.

LOUUUSKIIII THREEEEE pic.twitter.com/2LQwcZNr8t

— Dallas Wings (@DallasWings) June 18, 2024

Sweet Lou, surnom non-officiel de la jeune guard de Dallas, a ajouté deux petites passes décisives dans la défaite. Les Dallas Wings encaissent une huitième revers de suite malgré un début de saison en 3-2, et glissent petit à petit au classement.

Pour rappel, Lou Lopez Sénéchal a manqué toute la saison 2023 à cause d’une blessure au genou. En 10 rencontres cette année, la native de Mexico n’a eu que peu de basket à se mettre sous la dent. Mais avec 14 minutes la nuit dernière, elle triple presque son record de temps de jeu en un seul match.

Dans trois jours face au Chicago Sky, on ne demande peut-être pas 40 minutes de Lou Lopez Sénéchal, mais une dizaine lui suffira peut-être déjà à faire parler son shoot merveilleux.