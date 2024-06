Solide de bout en bout lors de l’ultime série contre Dallas, Jaylen Brown a été récompensé par un titre de MVP des Finales. Titre qui valide une saison durant laquelle il aura fermé une bouche après l’autre. Une vraie masterclass !

“Bill Russell serait tellement fier. Le titre de MVP des Finales 2024 revient à Jaylen Brown !”

Juste après que le commissionnaire Adam Silver a prononcé ces mots, tous les coéquipiers de Jaylen Brown sont venus lui taper sur la tête et les épaules pour le féliciter, et JB a fait tout ce qu’il a pu pour contenir au mieux ses émotions. Ce moment précis, c’est le sommet de la carrière de JB, lui qui – il y a un an – connaissait peut-être sa plus grosse désillusion.

On s’en rappelle encore de ce terrible Game 7 face à Miami en Finales de Conférence Est, dans ce même TD Garden. Un Game 7 perdu par Boston, qui avait pourtant remonté un déficit de 3-0 dans la série. Un Game 7 dans lequel Jayson Tatum était limité par une blessure à la cheville, et où Jaylen Brown était passé au travers (8/23 au tir, 8 turnovers).

On se rappelle aussi de ce qu’il s’est passé juste derrière : les critiques incessantes sur Brown, les vannes sur son absence de main gauche, ou encore les questionnements entourant la signature d’un nouveau contrat de plus de 300 millions de dollars. “C’est ce gars-là qui signe le plus gros contrat de l’histoire de la NBA ?!?” pouvait-on lire à l’été 2023.

Un an plus tard, ce gars-là est champion NBA et MVP des Finales.

Quand vous signez le plus gros contrat de toute l’histoire de la NBA en octobre, vous savez ce qu’il faut faire ?

Remporter le titre en juin, et le trophée de MVP des finales avec.

Masterclass absolue de Jaylen Brown.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2024

Pendant un an, Jaylen Brown a utilisé la déception des Playoffs 2023 comme moteur pour avancer. Cela fait peut-être cliché dit comme ça, mais c’est exactement ce qu’il s’est passé ces dix derniers mois.

Sur le terrain, JB a solidifié son jeu pour devenir l’ailier complet qu’il est aujourd’hui. Un ailier capable de tourner à 24 points de moyenne et 53% au tir sur l’ensemble d’une campagne de Playoffs. Un ailier capable de compliquer la vie des meilleurs attaquants adverses (coucou Luka Doncic). Un ailier qui a progressé dans sa capacité à faire jouer les autres, et qui a su diversifier un peu son répertoire offensif pour devenir moins prévisible. Et enfin, un ailier qui répond présent dans les grands moments d’un match de Playoffs. Résultat : JB a raflé une nouvelle sélection All-Star cette année, il a été nommé MVP des Finales de Conférence Est, MVP des Finales NBA, et est désormais champion NBA !

La progression qu’on a pu voir sur le parquet, associée à son importance grandissante en tant que leader de vestiaire, fait de Jaylen Brown l’un des principaux visages du retour au sommet des Boston Celtics. On ne va pas rentrer dans un débat entre lui et Jayson Tatum pour savoir qui est le numéro 1 à Boston, les Jay Brothers s’en foutent alors nous aussi. Par contre, il ne fait aucun doute que JB a fait taire tous ceux qui pensaient qu’il n’avait pas ce qu’il fallait pour aider Boston à atteindre le titre NBA.

The past year for Jaylen Brown:

• Signed a $304 million supermax contract

• Won Eastern Conference Finals MVP

• Secured five contract incentives

• Voted All-Star for the third time

• Won his first NBA Finals

• Named Finals MVP pic.twitter.com/siWzvPfKju

— Front Office Sports (@FOS) June 18, 2024

Jaylen Brown a franchi tous les échelons les uns après les autres, avec des hauts et des bas, des espoirs et des doutes. Tout ça pour arriver jusqu’à ce 17 juin 2024. Le Larry O’Brien Trophy dans une main, le Bill Russell Trophy dans l’autre, JB a atteint l’apogée de sa carrière à 27 ans. Il risque d’avoir besoin d’un peu de temps pour réaliser ce qu’il vient d’accomplir. Mais une chose est certaine : personne ne pourra jamais lui enlever.