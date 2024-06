Jaylen Brown élu MVP des Finales NBA 2024 !

Les Boston Celtics ont fini le boulot face aux Mavs, ce qui leur offre un 18è titre de champion NBA. Excellent tout au long de cette série, Jaylen Brown a logiquement été élu MVP des Finales 2024.

Longtemps considéré comme le bras droit de Jayson Tatum, et alors que beaucoup critiquaient le montant de son contrat, Jaylen Brown a pris une belle revanche sur les haters. L’occasion aussi pour lui de prouver qu’il méritait une place dans les All-NBA Teams cette saison. Véritable patron des Celtics durant cette postseason, l’arrière a été brillant de bout en bout, glanant notamment le titre de MVP des Finales de Conférence face aux Pacers.

Lors de ces Finales NBA face aux Mavs, le Jay Brother n’a pas failli, brillant en attaque tout comme en défense avec un travail de sape pour ralentir Luka Doncic. On attendait Jayson Tatum mais c’est bien Brown qui fut le grand bonhomme du titre de Boston. Avec 20,8 points, 5,4 rebonds et 5 passes, le triple All-Star a mis tout le monde d’accord et il a remporté assez logiquement la récompense de MVP des Finales, le Bill Russell Trophy, devant son coéquipier Jayson Tatum, auteur d’un énorme Game 5 mais moins constant sur la série. Jaylen qui a d’ailleurs réservé ses premiers mots à Jayson lorsqu’on lui a tendu le micro, vrai trophée n’empêche pas d’être un vrai bonhomme.

🚨 OFFICIEL : JAYLEN BROWN EST LE MVP DES FINALES 2024 !! pic.twitter.com/1wclq5EbBJ

Alors qu’il aura 28 ans à l’automne, Jaylen Brown arrive dans les plus belles années de sa carrière NBA et il aura certainement à cœur d’aller défendre le titre l’an prochain, pour offrir à Boston un premier back-to-back depuis.. 1969. Joueur signataire du plus gros contrat de l’histoire il y a quelques mois, Jaylen Brown n’a pas traîné pour assumer son nouveau statut.